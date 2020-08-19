快訊

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆打造時空漫遊水路新玩法 結合藝術裝置與歷史場景

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供

在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，基隆市政府保存並修復許多歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事。基隆市政府觀光及城市行銷處今天推出基隆時空漫遊指南，以歷史場景內容為基礎，設計結合8處藝術裝置的旅遊遊程，打造基隆觀光新玩法。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「基隆時空漫遊指南」運用基隆豐富的城市歷史元素，緊密地與文化觀光結合，希望能創造民眾體驗基隆旅遊的新模式。這次特別與許多藝術家合作，共同打造能訴說基隆歷史場景的裝置，讓民眾在欣賞及互動的同時，也為旅程留下深刻且美好的記憶，創造民眾持續造訪基隆的最佳理由。

今天裝置正式開放，由視覺設計師陳普、紙雕藝術家成若涵、建築插畫家Nuomi操刀，以區域內歷史場景的文化內容為主題，民眾除了現場觀賞裝置外，也能透過手機Line官方帳號線上互動，只要到裝置旁掃描「時空漫遊密碼」QRcode，就會有歷史人物於手機介面上出場，跟民眾聊歷史。

如位於和平島考古遺跡旁的作品有兩件作品「遠洋的印記」與「層層疊疊的記憶」，「遠洋的印記」由視覺傳達設計師陳普設計，台船大樓前偌大的魟魚充氣裝置，與身上的卡拉瓦十字架紋路，呼應大航海時代西班牙貿易航線國際化的文化記憶；「層層疊疊的記憶」則以結構造型呼應考古遺址一層層堆疊的樣貌。

「幸福水路方舟」則是呼應渡船頭之水路入口意象打造，串連社區與渡船頭的人文動脈，呼應和平島作為台灣迎向世界的入口，擁抱海洋，迎向國際。

位於正濱漁會大樓公車站前的「魚市熱炒料亭」由建築插畫家Nuomi設計，呼應著正濱漁會大樓過去因應築港工程而衍伸許多公共設施，也是台灣漁業養殖現代化的起點。

8月初即於要塞司令部校官眷舍開展的「沙灣villa」，以大沙灣海水浴場為主題，設計「海浴走廊」、「沙。時間」與「與浪之間」等三大裝置，讓民眾體驗曾經的海水浴場風情。

在眷舍對面的要塞司令部官邸，「捎一只金黃歲月的明信片」由知名紙雕藝術家成若涵所創作，明信片造型的設計呼應著此區域曾經作為大沙灣海水浴場的記憶。

在基隆燈塔前方的裝置「望港」以望遠鏡的造型發想設計，同時也像是傳聲筒，邀請民眾透過耳朵傾聽及眼睛觀望，認識基隆築港工程的記憶。

基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供
基隆打造時空漫遊水路新玩法，結合藝術裝置與歷史場景。圖／基隆市政府提供

基隆

延伸閱讀

南科考古館挖掘小尖兵 小朋友收穫多

影／基隆老大公廟開鬼門好兄弟來了 為期1個月的中元祭開始

基隆老大公廟起燈腳 揭開雞籠中元祭序幕

影／3資深音樂人為醫護獻唱 詞曲是曾為50歌手寫歌的他

相關新聞

限時3天人氣動畫免費看！myVideo、台北市兒童新樂園打造「戶外親子電影院 」

歡樂的暑假即將邁入尾聲，myVideo與台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23...

七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

下周二（8月25日）就是七夕情人節，如果還沒決定要買什麼禮物，PChome 24h購物公布了今年七夕情人節禮物10大熱搜...

基隆打造時空漫遊水路新玩法 結合藝術裝置與歷史場景

在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，基隆市政府保存並修復許多歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事。基隆市政府觀光...

5種辣椒來開胃！欣葉小聚3款新菜上桌 還有3種古早冰

再度獲選台北米其林必比登推薦的「欣葉小聚」，即日起新推出「椒麻雙脆」、「福味飄香」、「魚在薯中游」3道特色新品，以及加入...

侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易...

把項圈變愛心 Danielle Nicole推《小姐與流氓》主題包

備受迪士尼粉絲關注的美國時尚包款品牌Danielle Nicole又來放火燒大家的錢包了！繼之前的《冰雪奇緣II》、《花...

外型太美讓韓妞狂掃貨！蘭芝小方塊氣墊讓金裕貞也愛用

有在關注韓妞妝容的人，最近都有發現，許多韓妞網紅近期最愛的一款「小方塊」氣墊粉餅，有薄荷綠、寶寶粉兩款顏色包裝，薄荷綠強...

力挺東京奧運！運動品牌齊推限定鞋款來打氣

縱使原訂今年要舉辦的2020東京奧運因為新冠疫情緣故，被迫延至明年夏天再舉辦，但包括adidas、Skechers仍如期...

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場，且原料肉不限...

世界十大之一「香港美酒佳餚巡禮」首次轉為線上展覽

廣受全球旅客歡迎的香港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，每年10月都會在中環海濱舉辦，遊客可以在繽紛璀璨的維多利亞港美景下，...

粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今...

【米其林預測】美食家Liz評台北 祥雲龍吟可挑戰三星

即將於8月24日公佈的「2020台中台北米其林指南」，再度引起饕客與美食愛好者們的熱烈討論。針對台北的摘星名單，美食家高...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。