基隆打造時空漫遊水路新玩法 結合藝術裝置與歷史場景

在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，基隆市政府保存並修復許多歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事。基隆市政府觀光及城市行銷處今天推出基隆時空漫遊指南，以歷史場景內容為基礎，設計結合8處藝術裝置的旅遊遊程，打造基隆觀光新玩法。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「基隆時空漫遊指南」運用基隆豐富的城市歷史元素，緊密地與文化觀光結合，希望能創造民眾體驗基隆旅遊的新模式。這次特別與許多藝術家合作，共同打造能訴說基隆歷史場景的裝置，讓民眾在欣賞及互動的同時，也為旅程留下深刻且美好的記憶，創造民眾持續造訪基隆的最佳理由。

今天裝置正式開放，由視覺設計師陳普、紙雕藝術家成若涵、建築插畫家Nuomi操刀，以區域內歷史場景的文化內容為主題，民眾除了現場觀賞裝置外，也能透過手機Line官方帳號線上互動，只要到裝置旁掃描「時空漫遊密碼」QRcode，就會有歷史人物於手機介面上出場，跟民眾聊歷史。

如位於和平島考古遺跡旁的作品有兩件作品「遠洋的印記」與「層層疊疊的記憶」，「遠洋的印記」由視覺傳達設計師陳普設計，台船大樓前偌大的魟魚充氣裝置，與身上的卡拉瓦十字架紋路，呼應大航海時代西班牙貿易航線國際化的文化記憶；「層層疊疊的記憶」則以結構造型呼應考古遺址一層層堆疊的樣貌。

「幸福水路方舟」則是呼應渡船頭之水路入口意象打造，串連社區與渡船頭的人文動脈，呼應和平島作為台灣迎向世界的入口，擁抱海洋，迎向國際。

位於正濱漁會大樓公車站前的「魚市熱炒料亭」由建築插畫家Nuomi設計，呼應著正濱漁會大樓過去因應築港工程而衍伸許多公共設施，也是台灣漁業養殖現代化的起點。

8月初即於要塞司令部校官眷舍開展的「沙灣villa」，以大沙灣海水浴場為主題，設計「海浴走廊」、「沙。時間」與「與浪之間」等三大裝置，讓民眾體驗曾經的海水浴場風情。

在眷舍對面的要塞司令部官邸，「捎一只金黃歲月的明信片」由知名紙雕藝術家成若涵所創作，明信片造型的設計呼應著此區域曾經作為大沙灣海水浴場的記憶。