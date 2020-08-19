快訊

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時3天人氣動畫免費看！myVideo、台北市兒童新樂園打造「戶外親子電影院 」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
myVideo、台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23日）下午5點30分入園就可免費欣賞人氣親子電影。圖／myVideo提供
myVideo、台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23日）下午5點30分入園就可免費欣賞人氣親子電影。圖／myVideo提供

歡樂的暑假即將邁入尾聲，myVideo與台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23日）每天下午5點30分入園，除了可免費觀賞《冰雪奇緣2》、《音速小子》、《紅鞋公主與七矮人》等人氣動畫，更把小朋友最愛的英國BBC CBeebies頻道《阿奇幼幼園》帶到現場，完成任務即可獲得限量阿奇抱抱禮，現場打卡再送myVideo 7天豪華月租免費看序號。

擁有超過660萬註冊會員的myVideo陸續與凱擘大寬頻、台灣大寬頻及台灣寬頻通訊（TBC）等有線電視系統策略合作，目前全台超過100萬個機上盒都可隨選隨看myVideo上萬部精采片單，其中又以戲劇、電影、幼兒內容最受家庭用戶青睞；即日起全新上架榮獲5座金鐘獎肯定、探訪生態人文的深度紀實節目《MIT台灣誌》，每周三晚上10點與MOMOTV綜合台同步播出。

迎接浪漫七夕，myVideo也推出「宅家電影院．浪漫來襲」的優惠月租方案，首3個月每月特價199元（原價250元），透過官網申辦再加碼送myVideo 100元看片金。

myVideo電影館近期好片接連上檔，包括院線仍熱映中的《1／2的魔法》、大賈斯汀配音的《魔法精靈唱遊世界》、休傑克曼與艾莉森珍妮主演的《壞教育》、人氣動畫改編成電影版的《少女與戰車總集編》、韓星宋智孝主演《詭妹》以及張國榮、林青霞、梁朝偉、張學友、張曼玉等黃金陣容演出的《東邪西毒：終極版》；戲劇館則有多檔跟播戲劇限時免費看，包括收視一再創新高的溫馨家庭台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、以助產士為主題的台劇《生生世世》、韓國懸疑推理劇《十匙一犯》、韓國浪漫愛情喜劇《他就是那傢伙》、港劇《迷網》等。

myVideo電影館好片接連上檔。圖／myVideo提供
myVideo電影館好片接連上檔。圖／myVideo提供

電影 動畫 韓國

延伸閱讀

愛奇藝條款將上路 本土OTT趁勢宣傳搶市

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

日本電影院推觀影安全須知 宣傳內容掀網熱議：小夫消失了！

「鬼滅之刃」爆紅 讓Sony決心要以動畫為事業第四大支柱

相關新聞

限時3天人氣動畫免費看！myVideo、台北市兒童新樂園打造「戶外親子電影院 」

歡樂的暑假即將邁入尾聲，myVideo與台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23...

七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

下周二（8月25日）就是七夕情人節，如果還沒決定要買什麼禮物，PChome 24h購物公布了今年七夕情人節禮物10大熱搜...

基隆打造時空漫遊水路新玩法 結合藝術裝置與歷史場景

在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，基隆市政府保存並修復許多歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事。基隆市政府觀光...

5種辣椒來開胃！欣葉小聚3款新菜上桌 還有3種古早冰

再度獲選台北米其林必比登推薦的「欣葉小聚」，即日起新推出「椒麻雙脆」、「福味飄香」、「魚在薯中游」3道特色新品，以及加入...

侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易...

把項圈變愛心 Danielle Nicole推《小姐與流氓》主題包

備受迪士尼粉絲關注的美國時尚包款品牌Danielle Nicole又來放火燒大家的錢包了！繼之前的《冰雪奇緣II》、《花...

外型太美讓韓妞狂掃貨！蘭芝小方塊氣墊讓金裕貞也愛用

有在關注韓妞妝容的人，最近都有發現，許多韓妞網紅近期最愛的一款「小方塊」氣墊粉餅，有薄荷綠、寶寶粉兩款顏色包裝，薄荷綠強...

力挺東京奧運！運動品牌齊推限定鞋款來打氣

縱使原訂今年要舉辦的2020東京奧運因為新冠疫情緣故，被迫延至明年夏天再舉辦，但包括adidas、Skechers仍如期...

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場，且原料肉不限...

世界十大之一「香港美酒佳餚巡禮」首次轉為線上展覽

廣受全球旅客歡迎的香港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，每年10月都會在中環海濱舉辦，遊客可以在繽紛璀璨的維多利亞港美景下，...

粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今...

【米其林預測】美食家Liz評台北 祥雲龍吟可挑戰三星

即將於8月24日公佈的「2020台中台北米其林指南」，再度引起饕客與美食愛好者們的熱烈討論。針對台北的摘星名單，美食家高...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。