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限時3天人氣動畫免費看！myVideo、台北市兒童新樂園打造「戶外親子電影院 」
歡樂的暑假即將邁入尾聲，myVideo與台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23日）每天下午5點30分入園，除了可免費觀賞《冰雪奇緣2》、《音速小子》、《紅鞋公主與七矮人》等人氣動畫，更把小朋友最愛的英國BBC CBeebies頻道《阿奇幼幼園》帶到現場，完成任務即可獲得限量阿奇抱抱禮，現場打卡再送myVideo 7天豪華月租免費看序號。
擁有超過660萬註冊會員的myVideo陸續與凱擘大寬頻、台灣大寬頻及台灣寬頻通訊（TBC）等有線電視系統策略合作，目前全台超過100萬個機上盒都可隨選隨看myVideo上萬部精采片單，其中又以戲劇、電影、幼兒內容最受家庭用戶青睞；即日起全新上架榮獲5座金鐘獎肯定、探訪生態人文的深度紀實節目《MIT台灣誌》，每周三晚上10點與MOMOTV綜合台同步播出。
迎接浪漫七夕，myVideo也推出「宅家電影院．浪漫來襲」的優惠月租方案，首3個月每月特價199元（原價250元），透過官網申辦再加碼送myVideo 100元看片金。
myVideo電影館近期好片接連上檔，包括院線仍熱映中的《1／2的魔法》、大賈斯汀配音的《魔法精靈唱遊世界》、休傑克曼與艾莉森珍妮主演的《壞教育》、人氣動畫改編成電影版的《少女與戰車總集編》、韓星宋智孝主演《詭妹》以及張國榮、林青霞、梁朝偉、張學友、張曼玉等黃金陣容演出的《東邪西毒：終極版》；戲劇館則有多檔跟播戲劇限時免費看，包括收視一再創新高的溫馨家庭台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、以助產士為主題的台劇《生生世世》、韓國懸疑推理劇《十匙一犯》、韓國浪漫愛情喜劇《他就是那傢伙》、港劇《迷網》等。
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