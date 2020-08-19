限時3天人氣動畫免費看！myVideo、台北市兒童新樂園打造「戶外親子電影院 」

歡樂的暑假即將邁入尾聲，myVideo與台北市兒童新樂園攜手推出「樹蛙夏日電影院」，本周五、六、日（8月21日至8月23日）每天下午5點30分入園，除了可免費觀賞《冰雪奇緣2》、《音速小子》、《紅鞋公主與七矮人》等人氣動畫，更把小朋友最愛的英國BBC CBeebies頻道《阿奇幼幼園》帶到現場，完成任務即可獲得限量阿奇抱抱禮，現場打卡再送myVideo 7天豪華月租免費看序號。

擁有超過660萬註冊會員的myVideo陸續與凱擘大寬頻、台灣大寬頻及台灣寬頻通訊（TBC）等有線電視系統策略合作，目前全台超過100萬個機上盒都可隨選隨看myVideo上萬部精采片單，其中又以戲劇、電影、幼兒內容最受家庭用戶青睞；即日起全新上架榮獲5座金鐘獎肯定、探訪生態人文的深度紀實節目《MIT台灣誌》，每周三晚上10點與MOMOTV綜合台同步播出。

迎接浪漫七夕，myVideo也推出「宅家電影院．浪漫來襲」的優惠月租方案，首3個月每月特價199元（原價250元），透過官網申辦再加碼送myVideo 100元看片金。