你也可以這樣喝 解鎖日劇裡的威士忌Highball

在日劇裡經常出現的居酒屋場景裡，除了啤酒之外，不時會出現一杯加入大量冰塊、冒著泡泡的清涼飲料，看起來清涼誘人；是的，這就是在日本最受歡迎的威士忌Highball。

過去高酒精濃度的威士忌，在日本一度被視為「老人才喝的酒款」，不過自從加入大量冰塊與蘇打水的Highball喝法出現之後，威士忌Highball逐漸打進年輕族群的市場，成為各大居酒屋與酒吧裡最受歡迎的威士忌喝法。

在日本酒吧，酒單上會直接列出「白州Highball」、「知多Highball」或是「Nikka Highball」等，直接將威士忌品牌寫在酒單上，表示是由該品牌的威士忌所調製的Highball；完全展現出Highball這種調製法，已經在市場上非常成熟，成熟到各種基底的Highball，都已經各自擁有死忠擁護者，因此店家才會直接上酒單供顧客選擇，省去Bartender再次詢問客人要以何種威士忌做基酒的麻煩。

Highball的調法非常簡單，先在杯子裡放入冰塊，然後加入威士忌，再以「1:2」、「1:2.5」或「1:3」的比例，加入蘇打水與檸檬，就大功告成了。

除了用麥芽做的單一純麥威士忌或調和威士忌，也可以用穀類威士忌來做Highball，口感會更加輕柔、滑順，甜味也更明顯。日本偶像佐藤健，就曾經為知多穀類威士忌代言，親自示範Highball調法。

夏日炎炎，你也準備好要Highball一下了嗎？

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