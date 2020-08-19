漢來美食推出月餅精緻禮盒 目標上看5萬盒
漢來美食（1268）看好今年中秋送禮商機，今天舉辦記者會推出「情月典藏」、「情月風雅」2款月餅禮盒，預估銷售目標將上看5萬盒，目前業績已經達成三成，有信心保持全台灣月餅銷售量最多的五星級飯店。
為了讓消費者保有新鮮感，中秋月餅的口味設定一直是每年的最大挑戰，歷經逾半年的不斷試作，為的就是希望可以打造出讓消費者喜愛的口味。今年漢來美食特選屏東東港櫻花蝦、車城鹹蛋黃、萬丹紅豆、台南白河蓮子、善化黑芝麻等台灣在地食材入餡，口味多元，變化豐富。
漢來美食副總經理吳若寧表示，為了搶攻中秋送禮市場，今年月餅禮盒以精緻木盒裱褙，手繪出牡丹盛綻花姿，透過手工刷繪金銀漆色，呈現華麗又不失現代感的藝術風格，口味上更兼具傳統與創新，以減糖配方製作，讓月餅吃得到美味沒有負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言