漢來美食推出月餅精緻禮盒 目標上看5萬盒

漢來美食（1268）看好今年中秋送禮商機，今天舉辦記者會推出「情月典藏」、「情月風雅」2款月餅禮盒，預估銷售目標將上看5萬盒，目前業績已經達成三成，有信心保持全台灣月餅銷售量最多的五星級飯店。

為了讓消費者保有新鮮感，中秋月餅的口味設定一直是每年的最大挑戰，歷經逾半年的不斷試作，為的就是希望可以打造出讓消費者喜愛的口味。今年漢來美食特選屏東東港櫻花蝦、車城鹹蛋黃、萬丹紅豆、台南白河蓮子、善化黑芝麻等台灣在地食材入餡，口味多元，變化豐富。