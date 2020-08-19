七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

下周二（8月25日）就是七夕情人節，如果還沒決定要買什麼禮物，PChome 24h購物公布了今年七夕情人節禮物10大熱搜排行榜，由高CP值又可作為情侶手機成雙成對一起使用的Realme X3榮登熱搜關鍵字冠軍，AirPods、iPad則搶下第2名及第3名，前陣子超夯的任天堂Switch與《集合啦！動物森友會》依舊榜上有名。

PChome 24h購物公布的七夕情人節禮物10大熱搜排行榜排名依序為Realme X3、AirPods、iPad、任天堂Switch、Jo Malone、SK-II青春露、COACH短夾、《集合啦！動物森友會》、AVEDA洗髮精、雀巢膠囊咖啡機，前3名都由數位3C類包辦，至於Jo Malone、SK-II青春露、COACH短夾等幾乎是每年情人節送禮的必備清單。

連續兩年舉辦8月心禮節的PChome，以創新營銷模式和娛樂氛圍推升造節話題，即日起推出「七夕情人節專屬會場」，精選2019 Apple iPad mini、PONY EFFECT水透光妝前防護乳、EPSON LW-K200RK拉拉熊懶萌標籤機等人氣送禮夯品，更攜手ASUS、adidas、Mizuno等12大品牌祭出優惠，最高可享22% P幣回饋。