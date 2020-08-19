快訊

當「台灣人」！林書豪證實入籍中華民國

七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物公布2020年七夕情人節禮物10大熱搜排行榜，前3名由數位3C類包辦，Realme X3榮登熱搜關鍵字冠軍。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布2020年七夕情人節禮物10大熱搜排行榜，前3名由數位3C類包辦，Realme X3榮登熱搜關鍵字冠軍。圖／PChome 24h購物提供

下周二（8月25日）就是七夕情人節，如果還沒決定要買什麼禮物，PChome 24h購物公布了今年七夕情人節禮物10大熱搜排行榜，由高CP值又可作為情侶手機成雙成對一起使用的Realme X3榮登熱搜關鍵字冠軍，AirPods、iPad則搶下第2名及第3名，前陣子超夯的任天堂Switch與《集合啦！動物森友會》依舊榜上有名。

PChome 24h購物公布的七夕情人節禮物10大熱搜排行榜排名依序為Realme X3、AirPods、iPad、任天堂Switch、Jo Malone、SK-II青春露、COACH短夾、《集合啦！動物森友會》、AVEDA洗髮精、雀巢膠囊咖啡機，前3名都由數位3C類包辦，至於Jo Malone、SK-II青春露、COACH短夾等幾乎是每年情人節送禮的必備清單。

連續兩年舉辦8月心禮節的PChome，以創新營銷模式和娛樂氛圍推升造節話題，即日起推出「七夕情人節專屬會場」，精選2019 Apple iPad mini、PONY EFFECT水透光妝前防護乳、EPSON LW-K200RK拉拉熊懶萌標籤機等人氣送禮夯品，更攜手ASUS、adidas、Mizuno等12大品牌祭出優惠，最高可享22% P幣回饋。

PChome 24h購物上周六（8月15日）舉辦「PChome狂禮88小巨蛋演唱會 」，當日線上直播累積觸及觀看人次高達近500萬，8月29、30日將推出「狂禮88Party@Home音樂特別節目」，邀請大眾一同線上觀看。

PONY EFFECT水透光妝前防護乳，PChome 24h購物即日起至8月26日特價1,280元。圖／PChome 24h購物提供
PONY EFFECT水透光妝前防護乳，PChome 24h購物即日起至8月26日特價1,280元。圖／PChome 24h購物提供
EPSON LW-K200RK拉拉熊懶萌標籤機（加碼贈1卷標籤帶），PChome 24h購物即日起至8月25日特價2,290元。圖／PChome 24h購物提供
EPSON LW-K200RK拉拉熊懶萌標籤機（加碼贈1卷標籤帶），PChome 24h購物即日起至8月25日特價2,290元。圖／PChome 24h購物提供
2019 Apple iPad mini 7.9吋 256GB Wi-Fi版，PChome 24h購物即日起至8月26日特價16,900元。圖／PChome 24h購物提供
2019 Apple iPad mini 7.9吋 256GB Wi-Fi版，PChome 24h購物即日起至8月26日特價16,900元。圖／PChome 24h購物提供

情人節 PChome 七夕

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

迎七夕情人節 桃捷：林口站打卡上傳抽限量御守

SOMETHING牛仔褲為情人節玩跨界 首推蜜桃香氛蠟燭

宜蘭情人節活動 未婚市民代表林雨蒼明星臉成了美嬌點

相關新聞

【米其林摘星預測】謝忠道評台中 JL Studio可望二星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

下周二（8月25日）就是七夕情人節，如果還沒決定要買什麼禮物，PChome 24h購物公布了今年七夕情人節禮物10大熱搜...

5種辣椒來開胃！欣葉小聚3款新菜上桌 還有3種古早冰

再度獲選台北米其林必比登推薦的「欣葉小聚」，即日起新推出「椒麻雙脆」、「福味飄香」、「魚在薯中游」3道特色新品，以及加入...

侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易...

把項圈變愛心 Danielle Nicole推《小姐與流氓》主題包

備受迪士尼粉絲關注的美國時尚包款品牌Danielle Nicole又來放火燒大家的錢包了！繼之前的《冰雪奇緣II》、《花...

外型太美讓韓妞狂掃貨！蘭芝小方塊氣墊讓金裕貞也愛用

有在關注韓妞妝容的人，最近都有發現，許多韓妞網紅近期最愛的一款「小方塊」氣墊粉餅，有薄荷綠、寶寶粉兩款顏色包裝，薄荷綠強...

力挺東京奧運！運動品牌齊推限定鞋款來打氣

縱使原訂今年要舉辦的2020東京奧運因為新冠疫情緣故，被迫延至明年夏天再舉辦，但包括adidas、Skechers仍如期...

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場，且原料肉不限...

世界十大之一「香港美酒佳餚巡禮」首次轉為線上展覽

廣受全球旅客歡迎的香港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，每年10月都會在中環海濱舉辦，遊客可以在繽紛璀璨的維多利亞港美景下，...

粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今...

【米其林預測】美食家Liz評台北 祥雲龍吟可挑戰三星

即將於8月24日公佈的「2020台中台北米其林指南」，再度引起饕客與美食愛好者們的熱烈討論。針對台北的摘星名單，美食家高...

吳克群站台泰格豪雅旗艦店開幕 樂戴周年復刻限量表

睽違四年，歌手吳克群再度發行新專輯，而他也應泰格豪雅（TAG Heuer）邀請，為台北101旗艦店開幕站台，並演繹Car...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。