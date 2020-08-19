信義路第一排！台北煉瓦蒸溜所Renga 47 微醺絕好調

老屋改造、繁華的商業地帶，兩個衝突的元素有可能並存？如果從信義路上經過，很容易就錯過位在巷弄內Renga 47的招牌。原來正門是文昌街超夯人氣冰店「昭和浪漫冰室」，白天二樓權充咖啡館，但到了晚上九點過後則搖身一變，變身「台北煉瓦蒸溜所Renga 47」英倫小酒館！

從側邊小巷內一個不起眼的紗門推開，右手邊的布簾掀起、穿過磨石子樓梯直上二樓，一處融合英倫、復古風格的小酒館，在眼前豁然開朗。負責二樓現場營運的Diddy，原本出身日本料理，他認為調酒和餐飲有相似之處：藉由新鮮的食材、風味組合，每杯調酒、每一次的實驗，總能帶來新鮮樂趣。也由於Renga 47的股東之一曾營古董二手傢俱燈具，過去積累的好品味也轉換到Renga 47小酒吧中；巴洛克式的線框、動物模型、復古的法國奶油燈、混搭的不同風格傢俱，讓Renga 47的每個角落各有懷舊好氣氛、難以定位。

翻開酒單，十杯調酒中的「小日子」是經典調酒Gin Tonic的變形，再加入柚子酒、芥末、紫蘇利口酒，清爽開胃；「如嬌47」則呼應煉瓦47的「47」，同時由於一樓冰店菜單上有一品「泰式奶茶冰、，這杯調酒遂以泰式奶茶為基礎，加入紅豆利口酒、香料蘭姆酒，表層再以奶蓋呈現、最後撒上起士粉，入口香甜，一秒甜蜜到泰國。同時店中還提供了開胃小食如花枝天、章魚燒丸子、烏魚子，但最厲害的更在於走出戶外，二樓外正面對信義路第一排，看著華燈初上，啜一口調酒、對一眼信義路夜色，兩個字：舒坦。

地址：台北市大安區文昌街47號2F

營業：2100-0100；周日、周一定休。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康