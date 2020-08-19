快訊

當「台灣人」！林書豪證實入籍中華民國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威士忌的煉金術 小女巫蒸餾器

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「Mortlach慕赫2.81」誕生於1823年達夫鎮，是當地首座合法威士忌酒廠。圖／帝亞吉歐提供
「Mortlach慕赫2.81」誕生於1823年達夫鎮，是當地首座合法威士忌酒廠。圖／帝亞吉歐提供

關於威士忌，你一定聽過「2次蒸餾」、「3次蒸餾」，不過你聽過「2.81次蒸餾」？

來自蘇格蘭「威士忌之都」達夫鎮（Dufftown）的慕赫（Martlach）酒廠，最為人稱道的，就是它那神秘的「2.81蒸餾工藝」；猶如煉金術般的複雜蒸餾工序，甚至被稱為「威士忌百年未解之謎」。

「2.81蒸餾工藝」源自於1896年酒廠創辦人之子亞歷山大‧考威博士（Dr. Alexander Cowie）的發明。他融合了科學的邏輯思維，經過繁複的精密計算，前所未見使用3對（6座）不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠般的，創造出三種風格各異的新酒（New Make）；其中最後一支稱為「小女巫

（Wee Witchie）」的小型蒸餾器，更為品牌創造了獨一無二的肉質（Meaty）口感。

經過有如煉金術般的反覆蒸餾後，最後再以不為人知的神秘比例調和，方能入桶熟成。此項蒸餾工藝，通過代代相傳沿用至今，從來不曾改變，也造就「Mortlach慕赫2.81」威士忌有別於斯貝賽區其他酒廠的醇厚口感。而穆赫獨一無二的肉質風味，也讓知名威士忌專家Dave Broom，將慕赫酒廠譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」。

在慕赫系列酒款中，以使用美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成的「MORTLACH慕赫2.81 - 12年單一麥芽威士忌」，最能展現品牌招牌的肉質風味。「MORTLACH慕赫2.81 - 18年單一麥芽威士忌」則是2020年發表的亞洲市場（台灣、中國、越南）專屬酒款，「肉質感」風味中藏有甜美果香與麥芽甜味，是一隻「被馴服的野獸」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「MORTLACH慕赫2.81 - 18年單一麥芽威士忌」是亞洲市場專屬，建議零售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供
「MORTLACH慕赫2.81 - 18年單一麥芽威士忌」是亞洲市場專屬，建議零售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供
「MORTLACH慕赫2.81 - 12年單一麥芽威士忌」，最能體現慕赫品牌獨特的肉質風味。建議零售價1,480元。圖／帝亞吉歐提供
「MORTLACH慕赫2.81 - 12年單一麥芽威士忌」，最能體現慕赫品牌獨特的肉質風味。建議零售價1,480元。圖／帝亞吉歐提供
圖中左下側的「小女巫（Wee Witchie）」小型蒸餾器，就是慕赫肉質風味的來源。圖／帝亞吉歐提供
圖中左下側的「小女巫（Wee Witchie）」小型蒸餾器，就是慕赫肉質風味的來源。圖／帝亞吉歐提供

品牌 越南

延伸閱讀

艋舺「香腸伯」6刀要人命 判刑20年定讞

這些威士忌 只有台灣買得到

蘇格蘭威士忌遭美國課稅 英國矢言維護珍貴產業

3天快閃！百富威士忌故事BAR 期間限定開張

相關新聞

【米其林摘星預測】謝忠道評台中 JL Studio可望二星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

下周二（8月25日）就是七夕情人節，如果還沒決定要買什麼禮物，PChome 24h購物公布了今年七夕情人節禮物10大熱搜...

5種辣椒來開胃！欣葉小聚3款新菜上桌 還有3種古早冰

再度獲選台北米其林必比登推薦的「欣葉小聚」，即日起新推出「椒麻雙脆」、「福味飄香」、「魚在薯中游」3道特色新品，以及加入...

侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易...

把項圈變愛心 Danielle Nicole推《小姐與流氓》主題包

備受迪士尼粉絲關注的美國時尚包款品牌Danielle Nicole又來放火燒大家的錢包了！繼之前的《冰雪奇緣II》、《花...

外型太美讓韓妞狂掃貨！蘭芝小方塊氣墊讓金裕貞也愛用

有在關注韓妞妝容的人，最近都有發現，許多韓妞網紅近期最愛的一款「小方塊」氣墊粉餅，有薄荷綠、寶寶粉兩款顏色包裝，薄荷綠強...

力挺東京奧運！運動品牌齊推限定鞋款來打氣

縱使原訂今年要舉辦的2020東京奧運因為新冠疫情緣故，被迫延至明年夏天再舉辦，但包括adidas、Skechers仍如期...

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場，且原料肉不限...

世界十大之一「香港美酒佳餚巡禮」首次轉為線上展覽

廣受全球旅客歡迎的香港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，每年10月都會在中環海濱舉辦，遊客可以在繽紛璀璨的維多利亞港美景下，...

粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今...

【米其林預測】美食家Liz評台北 祥雲龍吟可挑戰三星

即將於8月24日公佈的「2020台中台北米其林指南」，再度引起饕客與美食愛好者們的熱烈討論。針對台北的摘星名單，美食家高...

吳克群站台泰格豪雅旗艦店開幕 樂戴周年復刻限量表

睽違四年，歌手吳克群再度發行新專輯，而他也應泰格豪雅（TAG Heuer）邀請，為台北101旗艦店開幕站台，並演繹Car...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。