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威士忌的煉金術 小女巫蒸餾器
關於威士忌，你一定聽過「2次蒸餾」、「3次蒸餾」，不過你聽過「2.81次蒸餾」？
來自蘇格蘭「威士忌之都」達夫鎮（Dufftown）的慕赫（Martlach）酒廠，最為人稱道的，就是它那神秘的「2.81蒸餾工藝」；猶如煉金術般的複雜蒸餾工序，甚至被稱為「威士忌百年未解之謎」。
「2.81蒸餾工藝」源自於1896年酒廠創辦人之子亞歷山大‧考威博士（Dr. Alexander Cowie）的發明。他融合了科學的邏輯思維，經過繁複的精密計算，前所未見使用3對（6座）不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠般的，創造出三種風格各異的新酒（New Make）；其中最後一支稱為「小女巫
（Wee Witchie）」的小型蒸餾器，更為品牌創造了獨一無二的肉質（Meaty）口感。
經過有如煉金術般的反覆蒸餾後，最後再以不為人知的神秘比例調和，方能入桶熟成。此項蒸餾工藝，通過代代相傳沿用至今，從來不曾改變，也造就「Mortlach慕赫2.81」威士忌有別於斯貝賽區其他酒廠的醇厚口感。而穆赫獨一無二的肉質風味，也讓知名威士忌專家Dave Broom，將慕赫酒廠譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」。
在慕赫系列酒款中，以使用美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成的「MORTLACH慕赫2.81 - 12年單一麥芽威士忌」，最能展現品牌招牌的肉質風味。「MORTLACH慕赫2.81 - 18年單一麥芽威士忌」則是2020年發表的亞洲市場（台灣、中國、越南）專屬酒款，「肉質感」風味中藏有甜美果香與麥芽甜味，是一隻「被馴服的野獸」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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