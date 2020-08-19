5種辣椒來開胃！欣葉小聚3款新菜上桌 還有3種古早冰

再度獲選台北米其林必比登推薦的「欣葉小聚」，即日起新推出「椒麻雙脆」、「福味飄香」、「魚在薯中游」3道特色新品，以及加入杏仁豆腐、芋圓、仙草凍、木瓜簽等古早味配料的3款剉冰冷飲，藉由辣香與清涼感，為民眾們消暑開胃。

發想自水煮牛的「椒麻雙脆」，降低鹹度並保留麻的口感，並以5種辣椒堆疊出味覺層次。主廚先將麻椒油、藤椒油爆香乾辣椒與辣豆瓣醬後加入高湯，放入炸過的猴頭菇、松阪豬肉等食材，再以新鮮花椒衝出香氣，每份320元。「福味飄香」則是將麻婆豆腐的豆腐換成臭豆腐，並加入朝天椒、花椒與胡椒增添辛香，每份260元。至於「魚在薯中游」則是將小黃瓜、胡蘿蔔丁拌入馬鈴薯蛋沙拉後，裹上海苔油炸，最後以鮭魚卵點綴，適合大人與小孩的胃口。