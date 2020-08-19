把項圈變愛心 Danielle Nicole推《小姐與流氓》主題包
備受迪士尼粉絲關注的美國時尚包款品牌Danielle Nicole又來放火燒大家的錢包了！繼之前的《冰雪奇緣II》、《花木蘭》等主題後，他們這次最新推出的是《小姐與流氓》系列，把可愛的主角Lady變身包包，相信喜歡這部動畫的影迷和廣大狗奴們一定都難以抗拒吧！
Danielle Nicole《小姐與流氓》系列這次釋出一款迷你後背包和一款長夾，兩者都讓Lady以半立體的方式呈現，毛髮的部分也看起來很逼真。最討喜的是，Lady在動畫裡的藍色項圈也被重現在包包上，而且還特意把原本的菱形金屬變成愛心，感覺更甜蜜可愛。兩款包都有腳印、愛心圖樣點綴，後背包還搭配了棕色緞帶裝飾，充滿少女心，還附上提把可以手拎。
目前在品牌官網上長夾還可提供預購，迷你後背包則是已被搶光，不確定之後會不會捕貨，只能說《小姐與流氓》的魅力實在太驚人了！
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