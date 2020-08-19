侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易給自己很大壓力的媽媽，面對疫情應該是要小心但不用害怕，今天就是以補貨的好心情，趁著換季來添購秋冬新款。」

侯佩岑說她特別喜歡買CHARLES & KEITH的鞋子，「當然最重要是好看，尤其現在當媽很常走動，小CK不論是尖頭鞋、靴款，都非常好走，而且我喜歡它很多鞋跟設計都很有趣；特別推薦靴子，既符合秋冬季節感、又有都會流行的風格，日、晚裝都可以搭，出門後不用再換鞋子。」而優雅、氣質還是她選鞋的準則，並且渴望從穿搭中找回青春，因此CHARLES & KEITH青春巡遊系列的撞色、幾何設計很年輕但不是裝可愛，讓她特別喜愛。