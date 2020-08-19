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侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
侯佩岑詮釋CHARLES & KEITH撞色拼接方桶包2,490、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑詮釋CHARLES & KEITH撞色拼接方桶包2,490、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易給自己很大壓力的媽媽，面對疫情應該是要小心但不用害怕，今天就是以補貨的好心情，趁著換季來添購秋冬新款。」

侯佩岑說她特別喜歡買CHARLES & KEITH的鞋子，「當然最重要是好看，尤其現在當媽很常走動，小CK不論是尖頭鞋、靴款，都非常好走，而且我喜歡它很多鞋跟設計都很有趣；特別推薦靴子，既符合秋冬季節感、又有都會流行的風格，日、晚裝都可以搭，出門後不用再換鞋子。」而優雅、氣質還是她選鞋的準則，並且渴望從穿搭中找回青春，因此CHARLES & KEITH青春巡遊系列的撞色、幾何設計很年輕但不是裝可愛，讓她特別喜愛。

CHARLES & KEITH的秋季系列推出四大主題單品，包括將木材、大理石、人字紋等圖樣融入各式鞋款的摩登休閒系列，以撞色或果凍作為包款鞋履設計的時髦律動系列，以及透明飾帶、寶石點綴或鮮豔色彩的璀璨都會款，而青春巡遊則是以來自學院風為發想的系列，包括流蘇裝飾、鑲嵌珍珠或圓點，搭襯大膽的幾何、異材質拼接，讓整體感呈現青春亮麗的風采。

金屬流蘇樂福鞋，1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
金屬流蘇樂福鞋，1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
透明飾帶高跟鞋，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
透明飾帶高跟鞋，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑藉由CHARLES & KEITH補貨，笑著說買東西真的就是會讓心情變好。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑藉由CHARLES & KEITH補貨，笑著說買東西真的就是會讓心情變好。圖／CHARLES & KEITH提供
束口粗鍊水桶包，2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
束口粗鍊水桶包，2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑搭襯CHARLES & KEITH掀蓋釦飾風琴包2,590、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑搭襯CHARLES & KEITH掀蓋釦飾風琴包2,590、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
撞色運動休閒鞋，2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
撞色運動休閒鞋，2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
大理石紋細跟襪靴，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
大理石紋細跟襪靴，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
編織手提包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
編織手提包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
鑰匙裝飾肩背包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
鑰匙裝飾肩背包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
透明果凍托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
透明果凍托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑出席CHARLES & KEITH秋季發表搭配撞色拼接方桶包2,490元、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑出席CHARLES & KEITH秋季發表搭配撞色拼接方桶包2,490元、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑詮釋CHARLES & KEITH鑰匙裝飾肩背包2,390元、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
侯佩岑詮釋CHARLES & KEITH鑰匙裝飾肩背包2,390元、尖頭中筒高跟靴2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

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