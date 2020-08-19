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外型太美讓韓妞狂掃貨！蘭芝小方塊氣墊讓金裕貞也愛用

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭芝我型我塑光感氣墊SPF50、PA+++／1,400元、蕊芯700元。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑光感氣墊SPF50、PA+++／1,400元、蕊芯700元。圖／蘭芝提供

有在關注韓妞妝容的人，最近都有發現，許多韓妞網紅近期最愛的一款「小方塊」氣墊粉餅，有薄荷綠、寶寶粉兩款顏色包裝，薄荷綠強調持妝，打造零粉感的霧妝，寶寶粉則是保濕度超高的光感氣墊，原來是氣墊粉餅最夯品牌蘭芝LANEIGE，新推出的我型我塑霧感／光感氣墊，外型簡約如同小方塊，之前圖片曝光就登上熱搜榜，連韓星金裕貞也愛上兩款小方塊。

蘭芝是把氣墊粉餅引進台灣的始祖，掀起台灣人熱愛用氣墊粉餅，因為上妝容易，妝感也不錯，幾乎是上班族必備的化妝單品，但氣墊粉餅過往的保濕、遮瑕、持久度，常被抱怨不夠，因此蘭芝推出全新的我型我塑霧感／光感氣墊，各有4色可選，解決脫妝、粉感重與不保濕等問題，一擦能持續持妝有好氣色。

小方塊氣墊粉餅解決許多問題，還通過藍光臨床測試，可以抗藍光，粉撲上也有特色，霧感薄荷綠的氣墊搭配智慧氣袋貼妝粉撲，絲帶加寬，細長氣孔可以沾取更多遮瑕度粉末，一拍遮住毛孔；光感寶寶粉搭配智慧擬真反光粉撲，增加氣孔層設計，增加保溼度。外盒則由曾在三星、NIKE擔任創意總監的俞賢圭打造，360度無邊框設計，彷彿就是一款3C產品。

如果是容易脫妝、臉上常出油女孩，可以用霧感小薄荷SPF42、PA++，專門為亞洲高溫潮濕環境設計，強化耐汗與控油度，採用微化遮瑕粉體，補妝也不怕結塊，即使戴口罩再拿下，妝容也一樣完美。

喜歡光感妝容的人，則可選光感寶寶粉SPF50、PA+++，增加鑽石與珍珠智慧比例粉末，一擦讓肌膚閃耀光芒，多了保濕與亮白成分，加入煙酰胺配方，持續維持最佳妝容。

金裕貞也愛用蘭芝小方塊氣墊。圖／蘭芝提供
金裕貞也愛用蘭芝小方塊氣墊。圖／蘭芝提供
蘭芝新推出小方塊氣墊，具有超時髦的外型。圖／蘭芝提供
蘭芝新推出小方塊氣墊，具有超時髦的外型。圖／蘭芝提供
蘭芝新推出小方塊氣墊，具有超時髦的外型。圖／蘭芝提供
蘭芝新推出小方塊氣墊，具有超時髦的外型。圖／蘭芝提供
金裕貞也愛用蘭芝小方塊氣墊。圖／蘭芝提供
金裕貞也愛用蘭芝小方塊氣墊。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑霧感氣墊SPF42、PA++／1,400元、蕊芯700元。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑霧感氣墊SPF42、PA++／1,400元、蕊芯700元。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑光感氣墊SPF50、PA+++／1,400元、蕊芯700元。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑光感氣墊SPF50、PA+++／1,400元、蕊芯700元。圖／蘭芝提供
金裕貞也愛用蘭芝小方塊氣墊。圖／蘭芝提供
金裕貞也愛用蘭芝小方塊氣墊。圖／蘭芝提供
蘭芝新推出小方塊氣墊，具有超時髦的外型。圖／蘭芝提供
蘭芝新推出小方塊氣墊，具有超時髦的外型。圖／蘭芝提供

台灣人 網紅

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