力挺東京奧運！運動品牌齊推限定鞋款來打氣

縱使原訂今年要舉辦的2020東京奧運因為新冠疫情緣故，被迫延至明年夏天再舉辦，但包括adidas、Skechers仍如期的推出相關限定鞋款，還以日本國旗為設計靈感，象徵了選手們對運動的熱情。

像是adidas就推出Unity Pack系列跑鞋，以日本國旗的紅色為Ultraboost 20、Supernova、Boston等招牌鞋款換上新裝，同時揭曉首款搭載碳纖維板的adizero Pro旗艦競速跑鞋。CARBITEX碳纖維板的特色，就是讓跑鞋具備靈活與強韌特性，幫助跑者推進並維持掌控性。adizero Pro鞋除了有碳纖維板之外，還使用LIGHTSTRIKE緩震科技貫穿全腳掌，並於足跟部位添加BOOST中底，提供回彈與緩震效果。同時紅色鞋身採用單層Celermesh紗質網布強化透氣性，搭載Continental馬牌輪胎橡膠搭配DSP Quickstrike顆粒大底全面提升抓地機能，優化整體步伐流暢度。

不讓adidas專美於前，Skechers也以經典的輕量運動跑鞋GORUN FAST系列換新裝上陣，推出「榮耀東奧限定版」。這次一口氣推出台灣、美國、巴西、德國4款，顏色大膽運用各國國旗配色，色彩鮮明，同時在鞋後跟處配有各國國家英文名稱的織帶，鞋舌處更有標示各國首都的經緯度，標誌著運動場上來自世界各地運動員。Skechers的「榮耀東奧限定版」鞋，使用輕量化、回彈力極佳的5 GEN™ 中底，擁有高避震力，還具備足弓推進器MID-FOOT STRIKE，使跑者自然地使用中足落地，降低跑步時地面對於膝蓋帶來的衝擊力，幫助促進每個步伐更具效率。

adidas adizero Pro競速跑鞋6,500元。圖／adidas提供

adidas adizero adios 5女款跑鞋4,290元。圖／adidas提供