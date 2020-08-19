生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場，且原料肉不限台灣豬，進口的豬肉也能到台灣加工再出口。

台大動科系教授陳明汝表示，肉品已經熟了，熟了的好處是已經殺菌過了，運送也會比較方便，特別是團膳業者，團膳若拿生肉有血水要先汆燙，若採購熟肉半成品，等於把前置作業做好，就是因為鮮肉出不去(外銷)，才要想辦法突破。

陳明汝說，目前香港、大陸、澳門都是很大的市場，相較南向回教國家吃豬肉，泰國自己也養很多，因此港澳、日本是比較好的市場，賣國外的團膳、華人，比如日本也有機會，比如可以客製化做叉燒，日式豬排、日式咖哩等加工產品。

農委會副主委黃金城表示，我國進口豬肉大概10%，主要是因為加工部分用台灣豬肉也沒有這必要，加工肉加拿大與美國豬肉也可以用，相較台灣豬肉進口豬成本比較低，至於家庭吃的生鮮豬肉維持90%供應，這部分是進口豬肉無法取代的，他認為，肉品加工處理可以有帶動一定的商機，專攻海外的華人市場；若依照這模式，日本市場也可以。

台畜名譽董事長張裕屏表示，多年前就有這樣的想法，從美國進口相對便宜的豬肉，再加工回銷美國華人市場。他認為，國內要增養很難，要有人願意，因為地方一定會抗爭，且地方政府也不會同意養豬戶增養，要外銷台灣一定會不夠，需要靠進口，來料加工是其中之一，台灣豬肉這麼貴，競爭力就很難講了，因此需要跟客戶說清楚，加工用的是甚麼肉，是國產還是進口。