快訊

小嫻大方認愛金剛 前夫何守正PO文洩心聲

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

聯合報 / 記者彭宣雅／即時報導
中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場。記者彭宣雅／攝影
中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場。記者彭宣雅／攝影

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港日本市場，且原料肉不限台灣豬，進口的豬肉也能到台灣加工再出口。

台大動科系教授陳明汝表示，肉品已經熟了，熟了的好處是已經殺菌過了，運送也會比較方便，特別是團膳業者，團膳若拿生肉有血水要先汆燙，若採購熟肉半成品，等於把前置作業做好，就是因為鮮肉出不去(外銷)，才要想辦法突破。

陳明汝說，目前香港、大陸、澳門都是很大的市場，相較南向回教國家吃豬肉，泰國自己也養很多，因此港澳、日本是比較好的市場，賣國外的團膳、華人，比如日本也有機會，比如可以客製化做叉燒，日式豬排、日式咖哩等加工產品。

農委會副主委黃金城表示，我國進口豬肉大概10%，主要是因為加工部分用台灣豬肉也沒有這必要，加工肉加拿大與美國豬肉也可以用，相較台灣豬肉進口豬成本比較低，至於家庭吃的生鮮豬肉維持90%供應，這部分是進口豬肉無法取代的，他認為，肉品加工處理可以有帶動一定的商機，專攻海外的華人市場；若依照這模式，日本市場也可以。

台畜名譽董事長張裕屏表示，多年前就有這樣的想法，從美國進口相對便宜的豬肉，再加工回銷美國華人市場。他認為，國內要增養很難，要有人願意，因為地方一定會抗爭，且地方政府也不會同意養豬戶增養，要外銷台灣一定會不夠，需要靠進口，來料加工是其中之一，台灣豬肉這麼貴，競爭力就很難講了，因此需要跟客戶說清楚，加工用的是甚麼肉，是國產還是進口。

張裕屏表示，台畜是第一個賣日本的企業，近期也獲得日本多筆大訂單，但因為疫情關係，日本農林水產省查廠暫緩；多年前也開始賣香港，過去賣肉鬆、香腸，現在可推廣熟肉，他認為，賣香港也不只是賣到香港，只是從貿易商採購進到香港，也可能再從香港賣到大陸去，豬肉熟食，可以為市場找到新的商業模式。

中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟豬肉搶攻澳門、香港、日本市場。記者彭宣雅／攝影
中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟豬肉搶攻澳門、香港、日本市場。記者彭宣雅／攝影
中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟豬肉搶攻澳門、香港、日本市場。記者彭宣雅／攝影
中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟豬肉搶攻澳門、香港、日本市場。記者彭宣雅／攝影

香港 日本 肉品

延伸閱讀

世界十大之一「香港美酒佳餚巡禮」首次轉為線上展覽

影／亞洲唯一可出口 台灣國產豬肉力拚內外銷

網購毛毛蟲飼養解悶 專家：恐傷害生態

新冠肺炎疫情衝擊 日本7月出口額年減19.2%

相關新聞

【米其林摘星預測】謝忠道評台中 JL Studio可望二星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

侯佩岑藉出席CHARLES & KEITH補貨 開心買鞋找回青春

新加坡包款、鞋履品牌CHARLES & KEITH發表秋季系列，邀請督促自己要放鬆的媽媽侯佩岑出席活動，「我就是比較容易...

把項圈變愛心 Danielle Nicole推《小姐與流氓》主題包

備受迪士尼粉絲關注的美國時尚包款品牌Danielle Nicole又來放火燒大家的錢包了！繼之前的《冰雪奇緣II》、《花...

外型太美讓韓妞狂掃貨！蘭芝小方塊氣墊讓金裕貞也愛用

有在關注韓妞妝容的人，最近都有發現，許多韓妞網紅近期最愛的一款「小方塊」氣墊粉餅，有薄荷綠、寶寶粉兩款顏色包裝，薄荷綠強...

力挺東京奧運！運動品牌齊推限定鞋款來打氣

縱使原訂今年要舉辦的2020東京奧運因為新冠疫情緣故，被迫延至明年夏天再舉辦，但包括adidas、Skechers仍如期...

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

由於國內生鮮豬肉外銷不易，中央畜產會與國內肉品大廠台畜合作研發熟食豬肉，希望以熟肉搶攻澳門、香港、日本市場，且原料肉不限...

世界十大之一「香港美酒佳餚巡禮」首次轉為線上展覽

廣受全球旅客歡迎的香港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，每年10月都會在中環海濱舉辦，遊客可以在繽紛璀璨的維多利亞港美景下，...

粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今...

【米其林預測】美食家Liz評台北 祥雲龍吟可挑戰三星

即將於8月24日公佈的「2020台中台北米其林指南」，再度引起饕客與美食愛好者們的熱烈討論。針對台北的摘星名單，美食家高...

吳克群站台泰格豪雅旗艦店開幕 樂戴周年復刻限量表

睽違四年，歌手吳克群再度發行新專輯，而他也應泰格豪雅（TAG Heuer）邀請，為台北101旗艦店開幕站台，並演繹Car...

蓮花、錦鯉、陀飛輪 Arnold & Son超薄腕表 手上富貴

如何展現優渥和品味？居住環境中擁有一方庭院，是東西方傳統文化觀中的某種默契。西方的莊園以氣派、雄偉見長，但東方的庭院則以...

香水造型包回來了！香奈兒秋冬新品每款都讓人好想擁有

香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）執掌品牌以來，不斷在作品中展現她對女性的深刻理解與對品牌歷史經典...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。