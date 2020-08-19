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粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo推出全新的彩虹系列商品，結合格紋概念，帶來色彩繽紛又帶有古典氣質的風格。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出全新的彩虹系列商品，結合格紋概念，帶來色彩繽紛又帶有古典氣質的風格。圖／Salvatore Ferragamo提供

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今年早秋，品牌設計師Paul Andrew再度從過往的標誌性設計擷取靈感，推出全新的彩虹系列商品，結合格紋概念，帶來色彩繽紛又帶有古典氣質的風格。

1938年Ferragamo先生為美國知名歌手兼女演員茱蒂嘉蘭（Judy Garland）打造出一雙「彩虹楔形鞋」，鞋面採用金色小羊皮製作搭配獨特的軟木楔形鞋底，裹以各色麂皮層層堆疊，鞋底看起來呈現出彩虹的明亮感，是品牌非常具有象徵性的經典設計，也曾影響2016年秋冬的時裝秀呈現概念，打造出彩虹伸展台，此外也會不定時地推出與不同設計師合作的彩虹系列商品。

這次早秋新上市的彩虹系列，是創意總監Paul Andrew從當初那雙「彩虹楔形鞋」汲取靈感而產生的，他捨棄飽和度較重的色彩，重新調配彩虹色調，注入些許粉彩質感，還結合大塊格紋元素呈現像是復古的調色盤樣貌，帶點可愛天真的童趣感。幾款品牌人氣商品像是BOXYZ、Gancini手提包等，以及各式小皮件都換上了粉色調彩虹格紋外衣，絕對可以為秋冬的造型增添更亮眼的色彩。

彩虹牛皮短夾，20,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮短夾，20,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮鑰匙圈(正面)，8,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮鑰匙圈(正面)，8,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
1938年Ferragamo先生為巨星茱蒂嘉蘭所打造的「彩虹楔形鞋」。圖／Salvatore Ferragamo提供
1938年Ferragamo先生為巨星茱蒂嘉蘭所打造的「彩虹楔形鞋」。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini彩虹牛皮提包，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini彩虹牛皮提包，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ彩色牛皮拼接手提包(中)，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ彩色牛皮拼接手提包(中)，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ彩色牛皮拼接手提包(中)，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ彩色牛皮拼接手提包(中)，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮短夾，20,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮短夾，20,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini彩虹牛皮提包，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini彩虹牛皮提包，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮鑰匙圈(背面)，8,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
彩虹牛皮鑰匙圈(背面)，8,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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