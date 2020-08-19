粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古

每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今年早秋，品牌設計師Paul Andrew再度從過往的標誌性設計擷取靈感，推出全新的彩虹系列商品，結合格紋概念，帶來色彩繽紛又帶有古典氣質的風格。

1938年Ferragamo先生為美國知名歌手兼女演員茱蒂嘉蘭（Judy Garland）打造出一雙「彩虹楔形鞋」，鞋面採用金色小羊皮製作搭配獨特的軟木楔形鞋底，裹以各色麂皮層層堆疊，鞋底看起來呈現出彩虹的明亮感，是品牌非常具有象徵性的經典設計，也曾影響2016年秋冬的時裝秀呈現概念，打造出彩虹伸展台，此外也會不定時地推出與不同設計師合作的彩虹系列商品。