聽新聞
test
0:00 / 0:00
粉彩調的彩虹系列 Ferragamo新包包配格紋可愛又復古
每個品牌都有非常具有代表性的經典設計，其中Salvatore Ferragamo的彩虹元素就是讓人印象非常深刻的例子。今年早秋，品牌設計師Paul Andrew再度從過往的標誌性設計擷取靈感，推出全新的彩虹系列商品，結合格紋概念，帶來色彩繽紛又帶有古典氣質的風格。
1938年Ferragamo先生為美國知名歌手兼女演員茱蒂嘉蘭（Judy Garland）打造出一雙「彩虹楔形鞋」，鞋面採用金色小羊皮製作搭配獨特的軟木楔形鞋底，裹以各色麂皮層層堆疊，鞋底看起來呈現出彩虹的明亮感，是品牌非常具有象徵性的經典設計，也曾影響2016年秋冬的時裝秀呈現概念，打造出彩虹伸展台，此外也會不定時地推出與不同設計師合作的彩虹系列商品。
這次早秋新上市的彩虹系列，是創意總監Paul Andrew從當初那雙「彩虹楔形鞋」汲取靈感而產生的，他捨棄飽和度較重的色彩，重新調配彩虹色調，注入些許粉彩質感，還結合大塊格紋元素呈現像是復古的調色盤樣貌，帶點可愛天真的童趣感。幾款品牌人氣商品像是BOXYZ、Gancini手提包等，以及各式小皮件都換上了粉色調彩虹格紋外衣，絕對可以為秋冬的造型增添更亮眼的色彩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言