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吳克群站台泰格豪雅旗艦店開幕 樂戴周年復刻限量表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
吳克群受邀替泰格豪雅台北旗艦店開幕站台，並演繹泰格豪雅Carrera 160周年復刻計時碼表約22萬2,100元。記者蘇健忠／攝影
吳克群受邀替泰格豪雅台北旗艦店開幕站台，並演繹泰格豪雅Carrera 160周年復刻計時碼表約22萬2,100元。記者蘇健忠／攝影

睽違四年，歌手吳克群再度發行新專輯，而他也應泰格豪雅（TAG Heuer）邀請，為台北101旗艦店開幕站台，並演繹Carrera 160周年復刻限量腕表，展現優雅成熟魅力。

在三年前吳克群曾以品牌之友身份出席泰格豪雅活動，而他也談到至今那款與電影「金牌特務」聯名的智能表，仍收藏在家中，並笑說「看著它，好像就真的會有要出任務的感覺」。不同於先前著重未來感，吳克群也覺得此次上手的Carrera 160周年復刻限量腕表，相對上造型比較優雅又經典，而且指針、表盤很符合藍、黃搭配的喜好。但是吳克群也自招「我其實很少配戴表，因為怕弄壞」，所以都會買表送給對自己重要或是有意義的人。而七夕情人節即將到來，問他是否會想與女友陳語安一起戴對表？吳克群則是大方回應說「已經有對表了」。今年七夕情人節也剛好是長輩生日，所以吳克群透露會先與家人吃飯，至於是否會送禮？他則說「還是希望有點驚喜，而且（到現在）應該還沒造成驚嚇過」。

早在2010年時，泰格豪雅就已經進駐台北101成立專賣店，多年來成績表現不俗，因此在今年有機會進一步成立台北旗艦店，提供消費者更舒適的賞表空間。同時，品牌特別空運來台多只珍貴的骨董表款，從即日起展示到8月31日為止，與當代表款並列，除了讓民眾感受經典設計之外，更能凸顯泰格豪雅的百年製表工藝。而新品除了吳克群手上配戴限量1000只的Carrera 160周年復刻限量計時碼表之外，還有讓他也愛不釋手的Carrera Sport自動計時腕表，綠色表面也是最受表迷矚目的一款。

泰格豪雅台北101旗艦店成立，還特別空運多只珍貴骨董腕表來台，以饗表迷。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅台北101旗艦店成立，還特別空運多只珍貴骨董腕表來台，以饗表迷。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Sport自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約18萬8,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Sport自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約18萬8,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅進駐台北101成立專賣店十年，多年來成績表現不俗，因此在今年有機會進一步成立台北旗艦店。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅進駐台北101成立專賣店十年，多年來成績表現不俗，因此在今年有機會進一步成立台北旗艦店。圖／TAG Heuer提供
吳克群受邀替泰格豪雅台北旗艦店開幕站台，並演繹泰格豪雅Carrera 160周年復刻計時碼表約22萬2,100元。記者蘇健忠／攝影
吳克群受邀替泰格豪雅台北旗艦店開幕站台，並演繹泰格豪雅Carrera 160周年復刻計時碼表約22萬2,100元。記者蘇健忠／攝影
泰格豪雅Carrera 160周年復刻計時碼表，限量1,000只，不鏽鋼表殼，約22萬2,100元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera 160周年復刻計時碼表，限量1,000只，不鏽鋼表殼，約22萬2,100元。圖／TAG Heuer提供

腕表 台北101 七夕

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