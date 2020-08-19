吳克群站台泰格豪雅旗艦店開幕 樂戴周年復刻限量表

睽違四年，歌手吳克群再度發行新專輯，而他也應泰格豪雅（TAG Heuer）邀請，為台北101旗艦店開幕站台，並演繹Carrera 160周年復刻限量腕表，展現優雅成熟魅力。

在三年前吳克群曾以品牌之友身份出席泰格豪雅活動，而他也談到至今那款與電影「金牌特務」聯名的智能表，仍收藏在家中，並笑說「看著它，好像就真的會有要出任務的感覺」。不同於先前著重未來感，吳克群也覺得此次上手的Carrera 160周年復刻限量腕表，相對上造型比較優雅又經典，而且指針、表盤很符合藍、黃搭配的喜好。但是吳克群也自招「我其實很少配戴表，因為怕弄壞」，所以都會買表送給對自己重要或是有意義的人。而七夕情人節即將到來，問他是否會想與女友陳語安一起戴對表？吳克群則是大方回應說「已經有對表了」。今年七夕情人節也剛好是長輩生日，所以吳克群透露會先與家人吃飯，至於是否會送禮？他則說「還是希望有點驚喜，而且（到現在）應該還沒造成驚嚇過」。