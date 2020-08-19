蓮花、錦鯉、陀飛輪 Arnold & Son超薄腕表 手上富貴

如何展現優渥和品味？居住環境中擁有一方庭院，是東西方傳統文化觀中的某種默契。西方的莊園以氣派、雄偉見長，但東方的庭院則以靜謐、詩意為依歸。日本佛寺的庭院，無不以「枯山水」為禪意的展現，而中國傳統的庭院，如有一方水池、池中湧現錦鯉，則有富貴人家的歲月靜好。

英國獨立製表品牌Arnold & Son近期則推出一只超薄陀飛輪錦鯉腕表，將原本悠遊在水池中的彩色錦鯉，巧妙以精雕手法結合蓮花、鯉魚與超薄機芯，重現於手腕的方寸之間。42毫米的玫瑰金表面中，右側悠游著一尾象徵富裕的「丹頂錦鯉（Tanco）」，在古代更有對事業帶來助益的聯想，並以頭部的紅色斑點為主要特徵；而另一尾錦鯉的魚身顏色則以白橙相間，悠游於表面左側，並與丹頂錦鯉相伴。

事實上，這枚腕表的另一個鑑賞把玩之處，在於運用了僅2.97毫米的A&S 8200手上鍊機芯，縮減的機芯厚度，正好保留給表面中立體的蓮花、和錦鯉。加上表面運用藍色的珍珠母貝，高程度擬真地將表面變身為水塘，同時偏心式的時間顯示為於表面上半部，而開放式的陀飛輪視窗正位於表面六點鐘方向，上下對稱。全世界限量一只，定價則約310萬2,600元。