快訊

認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓮花、錦鯉、陀飛輪 Arnold & Son超薄腕表 手上富貴

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表面中生動的色彩，仰賴製表大師高超的微繪技法與美感。圖 / Arnold & Son提供。
表面中生動的色彩，仰賴製表大師高超的微繪技法與美感。圖 / Arnold & Son提供。

如何展現優渥和品味？居住環境中擁有一方庭院，是東西方傳統文化觀中的某種默契。西方的莊園以氣派、雄偉見長，但東方的庭院則以靜謐、詩意為依歸。日本佛寺的庭院，無不以「枯山水」為禪意的展現，而中國傳統的庭院，如有一方水池、池中湧現錦鯉，則有富貴人家的歲月靜好。

英國獨立製表品牌Arnold & Son近期則推出一只超薄陀飛輪錦鯉腕表，將原本悠遊在水池中的彩色錦鯉，巧妙以精雕手法結合蓮花、鯉魚與超薄機芯，重現於手腕的方寸之間。42毫米的玫瑰金表面中，右側悠游著一尾象徵富裕的「丹頂錦鯉（Tanco）」，在古代更有對事業帶來助益的聯想，並以頭部的紅色斑點為主要特徵；而另一尾錦鯉的魚身顏色則以白橙相間，悠游於表面左側，並與丹頂錦鯉相伴。

事實上，這枚腕表的另一個鑑賞把玩之處，在於運用了僅2.97毫米的A&S 8200手上鍊機芯，縮減的機芯厚度，正好保留給表面中立體的蓮花、和錦鯉。加上表面運用藍色的珍珠母貝，高程度擬真地將表面變身為水塘，同時偏心式的時間顯示為於表面上半部，而開放式的陀飛輪視窗正位於表面六點鐘方向，上下對稱。全世界限量一只，定價則約310萬2,600元。

工匠正為「蓮花」造型的零件拋光，最後呈現出花瓣的婀娜清新。圖 / Arnold & Son提供。
工匠正為「蓮花」造型的零件拋光，最後呈現出花瓣的婀娜清新。圖 / Arnold & Son提供。
超薄的A&S8200手上鍊機芯僅2.97毫米，並可在透明的後底蓋中欣賞。圖 / Arnold & Son提供。
超薄的A&S8200手上鍊機芯僅2.97毫米，並可在透明的後底蓋中欣賞。圖 / Arnold & Son提供。
復古凸起的藍寶石水晶鏡面中，精雕的蓮花、錦鯉加上珍珠母貝，呈現婉約典雅的東方氣息。圖 / Arnold & Son提供。
復古凸起的藍寶石水晶鏡面中，精雕的蓮花、錦鯉加上珍珠母貝，呈現婉約典雅的東方氣息。圖 / Arnold & Son提供。

腕表 傳統文化 日本

延伸閱讀

高雄旗津露營區豪華營帳有冷氣 明天才試營運已全訂光

4800萬天價陀飛輪 高登鐘表老爺形象店八月首現台灣

農遊券加乘 桃園蓮花季吸客64萬

南開大學錄取通知送2粒蓮花種子 有深意

相關新聞

【米其林摘星預測】謝忠道評台中 JL Studio可望二星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

蓮花、錦鯉、陀飛輪 Arnold & Son超薄腕表 手上富貴

如何展現優渥和品味？居住環境中擁有一方庭院，是東西方傳統文化觀中的某種默契。西方的莊園以氣派、雄偉見長，但東方的庭院則以...

香水造型包回來了！香奈兒秋冬新品每款都讓人好想擁有

香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）執掌品牌以來，不斷在作品中展現她對女性的深刻理解與對品牌歷史經典...

寶格麗永續力發威！ 無病毒基金會助抗疫救世界

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球至今造成重大經濟損失與社會變化，來自受第一波疫情重創的義大利地區，精品品牌寶格麗...

強勢回歸！世界頂尖娛樂秀「Art on Ice歌舞冰上」2021檔期確定

台灣的各項藝文活動經過近半年疫情衝擊，終於再度復甦；原定於今年演出的世界頂尖娛樂秀「Art on Ice歌舞冰上」，也即將在明年五月十三至十五日台北小巨蛋強勢回歸！目前正在辦理換票作業，換票申請至明日截止，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。

Hello Kitty立體大頭包裝太萌！7-11門市5款「可愛中秋禮盒」出擊　還有寶可夢、米奇

雖然距離中秋節還有一個多月，但是超商的中秋預購早從6月底就已陸續開跑，除了中秋送禮的名店特色月餅和烤肉必備的嚴選生鮮之外...

佳士得x中國嘉德 富藝斯x保利 拍賣行搶聯手

今年五月，佳士得（Christie’s）丟出一枚震撼彈，宣布將與中國嘉德（China Gaurdian）於九月在上海合辦...

台灣首創！3大飯店集團攜手「皇后號」推郵輪城市之旅

疫情出不了國，國內旅遊愈發精彩。國內3大飯店集團：雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團，繼跨品牌通用券後，再次攜手合...

安瓶保養正夯！我的美麗日記、雅芳推全新抗老保濕安瓶

想要深層且高濃度的保養，那就得使用安瓶，包括我的美麗日記、AVON雅芳都推出全新的安瓶，提出高濃度的加強保養，更適合急救...

免費送100隻拉拉熊！藏壽司連開2店 首度進軍台南

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月28日開設「信義ATT店」，並於9月4日首度進駐台南，開設「台南Focus店」。為...

開門嘍！農曆七月概念手表很歡樂 骷髏、驅魔全都來

農曆七月也是「慈悲月」，民俗中相信，曾離開的親人們將短暫回到現世，正因久別重逢還能相聚，所以「慈悲」。人們多認為七月要謹...

「唐老鴨、奇奇蒂蒂」又來了！康是美滿額加價購13款限量萌物快收集

唐老鴨、奇奇蒂蒂又來攻占粉絲的心了！即將進入開學、就業季，康是美首次與唐老鴨及奇奇蒂蒂合作，8月26日起推出「Cool夏...

熱門新聞

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。