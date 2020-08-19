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香水造型包回來了！香奈兒秋冬新品每款都讓人好想擁有

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
菱格紋皮夾還配上大珍珠背鍊，有種誇張、奢華的可愛氣質。圖／香奈兒提供
菱格紋皮夾還配上大珍珠背鍊，有種誇張、奢華的可愛氣質。圖／香奈兒提供

香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）執掌品牌以來，不斷在作品中展現她對女性的深刻理解與對品牌歷史經典重塑的獨特想法，從香奈兒女士（Gabrielle Chanel）到卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）時代，所有具備高度辨識度、很香奈兒的作品在她的手中增添現代與古典融合的魅力，實用度也大大提升。

今年秋冬，維吉妮維婭將主題鎖定在馬術概念、愛德華的浪漫主義與1980年代的搖滾時尚，透過不過度華麗繁複的手法去呈現帥氣又恣意夢幻的女人味。整體色調以標誌性的黑、白為主，穿插酒紅、淺綠及粉紅色等，外套上點綴的白色絲緞臂帶靈感源自馬術騎士衣著的臂章，簡單就為整體造型增添濃厚個性，斜紋軟呢大衣上的珍珠細節則是象徵白雪皚皚的冬日氛圍，其中幾件也能發現第一次使用在斜紋軟呢套裝上的按扣設計，同樣的細節也出現在衍伸自緊身馬褲概念的寬褲上，感覺更靈活年輕。外套上的荷葉邊收邊、領口裝飾元素不經意地展現浪漫氣息，塔夫綢洋裝還搭配可隨意拆下的羊腿袖設計，滿足不同穿搭需求。彩色的寶石變成衣服上的裝飾品，讓人聯想到瑪丹娜早期的經典造型。

包款方面也非常精彩，除了持續為CHANEL 19包變換新色與新材質之外，各式備受現代消費者歡迎的小巧Wallets on Chain鍊帶皮夾、迷你耳機包等也有許多融合浪漫、經典元素的設計。像是菱格紋皮革荷葉邊皮穿鍊小包，打開是手風琴樣式的內裡夾層。菱格紋皮夾還配上大珍珠背鍊，有種誇張、奢華的可愛氣質。菱格紋皮穿鍊束口包帶來嶄新的香奈兒包款輪廓，小的可以手提，大的可以背上肩，柔軟蓬鬆的姿態也很符合現今的時尚潮流。迷你掛飾耳機包有斜紋軟呢、天鵝絨材質也有皮革款，有的是項鍊般的設計，有的則是可扣在腰帶上，非常有趣。而之前已經比較少出現的造型包款，這季則是以經典的香水瓶身樣式再度回歸。

在秀上幾乎貫穿全場的反摺七里格靴（Seven-league Boots）以黑配棕呈現，搭配裙裝、褲裝藏不住率性瀟灑味。經典的細帶平底鞋披上棕色新衣，和山茶花造型髮夾、黑色絨布雙C Logo騎士帽等配件都展現出沉穩的冬日氣質。

十字造型多彩高級樹脂金屬腰鍊，69,500元。圖／香奈兒提供
十字造型多彩高級樹脂金屬腰鍊，69,500元。圖／香奈兒提供
黑色亮皮菱格紋皮穿鍊束口包，12萬5,700元。圖／香奈兒提供
黑色亮皮菱格紋皮穿鍊束口包，12萬5,700元。圖／香奈兒提供
今年秋冬香奈兒主題鎖定在馬術概念、愛德華的浪漫主義與1980年代的搖滾時尚，整體色調以標誌性的黑、白為主，穿插酒紅、淺綠及粉紅色等。圖／香奈兒提供
今年秋冬香奈兒主題鎖定在馬術概念、愛德華的浪漫主義與1980年代的搖滾時尚，整體色調以標誌性的黑、白為主，穿插酒紅、淺綠及粉紅色等。圖／香奈兒提供
黑色亮皮菱格紋珍珠背鍊皮夾，90,800元。圖／香奈兒提供
黑色亮皮菱格紋珍珠背鍊皮夾，90,800元。圖／香奈兒提供
按扣設計也出現在衍伸自緊身馬褲概念的寬褲上，感覺更靈活年輕。圖／香奈兒提供
按扣設計也出現在衍伸自緊身馬褲概念的寬褲上，感覺更靈活年輕。圖／香奈兒提供
香奈兒秋冬包款造型非常經典又可愛多變。圖／香奈兒提供、記者吳曉涵攝影
香奈兒秋冬包款造型非常經典又可愛多變。圖／香奈兒提供、記者吳曉涵攝影
黑色皮革山茶花造型髮夾，30,000元。圖／香奈兒提供
黑色皮革山茶花造型髮夾，30,000元。圖／香奈兒提供
之前已經比較少出現的造型包款，這季則是以經典的香水瓶身樣式再度回歸。記者吳曉涵／攝影
之前已經比較少出現的造型包款，這季則是以經典的香水瓶身樣式再度回歸。記者吳曉涵／攝影
勃根地紅菱格紋皮革CHANEL 19包小型款，15萬5,600元。圖／香奈兒提供
勃根地紅菱格紋皮革CHANEL 19包小型款，15萬5,600元。圖／香奈兒提供
粉色亮皮菱格紋珍珠背鍊皮夾，90,800元。圖／香奈兒提供
粉色亮皮菱格紋珍珠背鍊皮夾，90,800元。圖／香奈兒提供
白色菱格紋皮革荷葉邊皮穿鍊小包，48,500元。圖／香奈兒提供
白色菱格紋皮革荷葉邊皮穿鍊小包，48,500元。圖／香奈兒提供
莓果色斜紋軟呢迷你掛飾耳機包，27,900元。圖／香奈兒提供
莓果色斜紋軟呢迷你掛飾耳機包，27,900元。圖／香奈兒提供
棕色皮革細帶平底鞋，26,900元。圖／香奈兒提供
棕色皮革細帶平底鞋，26,900元。圖／香奈兒提供
白色菱格紋皮革荷葉邊背帶肩背包，12萬2,200元。圖／香奈兒提供
白色菱格紋皮革荷葉邊背帶肩背包，12萬2,200元。圖／香奈兒提供
精緻的刺繡展現工坊的細膩工藝。圖／香奈兒提供
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黑色絨布雙C Logo騎士帽，45,000元。圖／香奈兒提供
黑色絨布雙C Logo騎士帽，45,000元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革迷你耳機包，33,200元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革迷你耳機包，33,200元。圖／香奈兒提供
桃紅色菱格紋皮革皮穿鍊方包，97,800元。圖／香奈兒提供
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塔夫綢洋裝還搭配可隨意拆下的羊腿袖設計，滿足不同穿搭需求。圖／香奈兒提供
塔夫綢洋裝還搭配可隨意拆下的羊腿袖設計，滿足不同穿搭需求。圖／香奈兒提供
綠色亮皮菱格紋皮穿鍊束口包，10萬8,200元。圖／香奈兒提供
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外套上點綴的白色絲緞臂帶靈感源自馬術騎士衣著的臂章。圖／香奈兒提供
外套上點綴的白色絲緞臂帶靈感源自馬術騎士衣著的臂章。圖／香奈兒提供
荷葉邊領口裝飾不經意地展現浪漫氣息。圖／香奈兒提供
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立領外套透過精緻誇張的袖子設計展現份量感與浪漫色彩。圖／香奈兒提供
立領外套透過精緻誇張的袖子設計展現份量感與浪漫色彩。圖／香奈兒提供
黑色拼接棕色菱格紋皮革肩背包，13萬2,700元。圖／香奈兒提供
黑色拼接棕色菱格紋皮革肩背包，13萬2,700元。圖／香奈兒提供
之前已經比較少出現的造型包款，這季則是以經典的香水瓶身樣式再度回歸。記者吳曉涵／攝影
之前已經比較少出現的造型包款，這季則是以經典的香水瓶身樣式再度回歸。記者吳曉涵／攝影
黑色菱格紋皮革荷葉邊背帶肩背包，12萬2,200元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革荷葉邊背帶肩背包，12萬2,200元。圖／香奈兒提供
黑色絨布多彩寶石鑲飾手拿包，24萬4,500元。圖／香奈兒提供
黑色絨布多彩寶石鑲飾手拿包，24萬4,500元。圖／香奈兒提供
黑色皮革騎士馬靴，61,100元。圖／香奈兒提供
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