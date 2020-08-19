寶格麗永續力發威！ 無病毒基金會助抗疫救世界

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球至今造成重大經濟損失與社會變化，來自受第一波疫情重創的義大利地區，精品品牌寶格麗（BVLGARI）宣布成立寶格麗無病毒基金會（Bvlgari Virus Free Fund）援助一流科學機構的創新研究策略，以找出各類病毒感染疾病的治療方法和疫苗研發，是精品品牌中首個將社會永續發展與企業社會責任更上一層樓者。

長期與為救助兒童會（Save The Children）籌募善款的寶格麗，可以說是社會回饋的箇中高手 – 救助兒童會紙至今已獲得近一億美元善款、幫助全球200萬名的弱勢兒童。新冠疫情爆發至今，寶格麗率先贊助羅馬Lazzaro Spallanzani 國家傳染病研究所一台高科技顯微鏡，協助專家展開病毒研究與疫苗開發，接著暫停寶格麗香水部門的生產，全力挪用資源以製造乾洗手凝膠，並捐贈義大利、瑞士、英國、日本等地的醫護機構。