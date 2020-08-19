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寶格麗永續力發威！ 無病毒基金會助抗疫救世界

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球總裁暨執行長Jean-Christophe Babin與羅馬Lazzaro Spallanzani醫院研究部門成員Marta Branca合影。圖／寶格麗提供
寶格麗全球總裁暨執行長Jean-Christophe Babin與羅馬Lazzaro Spallanzani醫院研究部門成員Marta Branca合影。圖／寶格麗提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球至今造成重大經濟損失與社會變化，來自受第一波疫情重創的義大利地區，精品品牌寶格麗（BVLGARI）宣布成立寶格麗無病毒基金會（Bvlgari Virus Free Fund）援助一流科學機構的創新研究策略，以找出各類病毒感染疾病的治療方法和疫苗研發，是精品品牌中首個將社會永續發展與企業社會責任更上一層樓者。

長期與為救助兒童會（Save The Children）籌募善款的寶格麗，可以說是社會回饋的箇中高手 – 救助兒童會紙至今已獲得近一億美元善款、幫助全球200萬名的弱勢兒童。新冠疫情爆發至今，寶格麗率先贊助羅馬Lazzaro Spallanzani 國家傳染病研究所一台高科技顯微鏡，協助專家展開病毒研究與疫苗開發，接著暫停寶格麗香水部門的生產，全力挪用資源以製造乾洗手凝膠，並捐贈義大利、瑞士、英國、日本等地的醫護機構。

如今所成立的寶格麗無病毒基金會，將先聚焦協助英國牛津大學詹納疫苗研究所（Jenner Institute），與羅馬Lazzaro Spallanzani國家傳染病研究所。牛津大學日前發表實驗成果，發現地塞米松（Dexamethasone）是能有效治療新冠肺炎的重要藥物，並希望趕在秋天成功研發新冠病毒疫苗，以滿足社會的迫切需求。寶格麗無病毒基金會將提供牛津大學詹納研究所兩筆資助四年博士學位課程的獎學金，以協助研究生與博士後學者進行新冠病毒的研究，並同時成立寶格麗臨床基金會（Bvlgari Clinical Fund），專注研發新冠病毒及相關冠狀病毒株的新療法、藥物和疫苗等開發及臨床測試。

寶格麗暫停香水部門生產，全力挪用資源以製造乾洗手凝膠，並捐贈義大利、瑞士、英國、日本等地的醫護機構。圖／寶格麗提供
寶格麗暫停香水部門生產，全力挪用資源以製造乾洗手凝膠，並捐贈義大利、瑞士、英國、日本等地的醫護機構。圖／寶格麗提供
寶格麗暫停香水部門生產，全力挪用資源以製造乾洗手凝膠。圖／寶格麗提供
寶格麗暫停香水部門生產，全力挪用資源以製造乾洗手凝膠。圖／寶格麗提供
研發中的新冠病毒疫苗。圖／寶格麗提供
研發中的新冠病毒疫苗。圖／寶格麗提供
寶格麗在新冠病毒疫情爆發之初，即已贊助一台高科技顯微鏡，協助專家展開病毒研究與疫苗開發。圖／寶格麗提供
寶格麗在新冠病毒疫情爆發之初，即已贊助一台高科技顯微鏡，協助專家展開病毒研究與疫苗開發。圖／寶格麗提供
研發中的新冠病毒疫苗。圖／寶格麗提供
研發中的新冠病毒疫苗。圖／寶格麗提供

疫苗 義大利 新冠肺炎

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