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Hello Kitty立體大頭包裝太萌！7-11門市5款「可愛中秋禮盒」出擊　還有寶可夢、米奇

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN門市即日起推出5款人氣肖像中秋禮盒。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市即日起推出5款人氣肖像中秋禮盒。圖／7－ELEVEN提供

雖然距離中秋節還有一個多月，但是超商的中秋預購早從6月底就已陸續開跑，除了中秋送禮的名店特色月餅和烤肉必備的嚴選生鮮之外，還有一些可愛到讓人捨不得送出手的禮盒，像是7－ELEVEN門市最新一波開賣的中秋禮盒就主打Hello Kitty、米奇、寶可夢等人氣肖像包裝，其中一款「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」採用三麗鷗正式授權的Hello Kitty大頭立體造型筒包裝，還可以背在身上當作隨身包，走到哪裡都是吸睛焦點。

7－ELEVEN門市開賣的「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」不僅造型搶眼，米餅搭配雪花糖霜的香脆甜更是大小朋友都喜歡，售價499元；另外還有附贈Hello Kitty拉鍊購物提包的「Hello Kitty芝麻蛋捲禮盒小熊好朋友」，是老字號喜年來蛋捲推出的新品，售價420元；「Hello Kitty法蘭酥禮盒」則採用粉嫩設計的Hello Kitty造型鐵盒，可用來收納化妝品、文具或小物，內有4款口味的法蘭酥，售價349元。

除了Hello Kitty之外，7－ELEVEN獨家開賣的「寶可夢巧克力酥禮盒」掀蓋鐵盒上有著可愛的寶可夢角色們，還附贈寶可夢餐具組，包括皮卡丘湯匙和伊布造型叉子，粉絲一定要快衝收藏，售價399元。「米奇造型味付海苔罐」有著經典的米奇大頭包裝設計，內附米奇造型小包裝海苔，是鼠年春節的熱賣款，也很適合中秋送禮，售價299元。

萊爾富門市提供8款現售月餅禮盒，包含排隊名店的佳德鳳梨酥、美食部落客狂推的小潘鳳凰酥以及躉泰晶典獨饗禮盒、奶油酥餅、大甲酥餅等，8月25日前Hi－Life VIP App會員到萊爾富門市使用紙本振興三倍券購物，單筆消費滿500元送購物金200。

Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒，售價499元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒，售價499元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家開賣的寶可夢巧克力酥禮盒，售價399元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家開賣的寶可夢巧克力酥禮盒，售價399元。圖／7－ELEVEN提供
米奇造型味付海苔罐，售價299元。圖／7－ELEVEN提供
米奇造型味付海苔罐，售價299元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty 法蘭酥禮盒，售價349元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty 法蘭酥禮盒，售價349元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家開賣的寶可夢巧克力酥禮盒附贈皮卡丘湯匙、伊布造型叉子，售價399元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家開賣的寶可夢巧克力酥禮盒附贈皮卡丘湯匙、伊布造型叉子，售價399元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒，售價499元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒，售價499元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市即日起推出5款人氣肖像中秋禮盒。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市即日起推出5款人氣肖像中秋禮盒。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty芝麻蛋捲禮盒小熊好朋友，售價420元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty芝麻蛋捲禮盒小熊好朋友，售價420元。圖／7－ELEVEN提供

Hello Kitty 中秋節 寶可夢

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