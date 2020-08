Hello Kitty立體大頭包裝太萌！7-11門市5款「可愛中秋禮盒」出擊　還有寶可夢、米奇

雖然距離中秋節還有一個多月,但是超商的中秋預購早從6月底就已陸續開跑,除了中秋送禮的名店特色月餅和烤肉必備的嚴選生鮮之外,還有一些可愛到讓人捨不得送出手的禮盒,像是7-ELEVEN門市最新一波開賣的中秋禮盒就主打Hello Kitty、米奇、寶可夢等人氣肖像包裝,其中一款「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」採用三麗鷗正式授權的Hello Kitty大頭立體造型筒包裝,還可以背在身上當作隨身包,走到哪裡都是吸睛焦點。

7-ELEVEN門市開賣的「Hello Kitty雪米餅造型筒禮盒」不僅造型搶眼,米餅搭配雪花糖霜的香脆甜更是大小朋友都喜歡,售價499元;另外還有附贈Hello Kitty拉鍊購物提包的「Hello Kitty芝麻蛋捲禮盒小熊好朋友」,是老字號喜年來蛋捲推出的新品,售價420元;「Hello Kitty法蘭酥禮盒」則採用粉嫩設計的Hello Kitty造型鐵盒,可用來收納化妝品、文具或小物,內有4款口味的法蘭酥,售價349元。

除了Hello Kitty之外,7-ELEVEN獨家開賣的「寶可夢巧克力酥禮盒」掀蓋鐵盒上有著可愛的寶可夢角色們,還附贈寶可夢餐具組,包括皮卡丘湯匙和伊布造型叉子,粉絲一定要快衝收藏,售價399元。「米奇造型味付海苔罐」有著經典的米奇大頭包裝設計,內附米奇造型小包裝海苔,是鼠年春節的熱賣款,也很適合中秋送禮,售價299元。