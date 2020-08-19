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強勢回歸！世界頂尖娛樂秀「Art on Ice歌舞冰上」2021檔期確定

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「Art on Ice歌舞冰上」歐洲巡演劇照。圖／聯合數位文創提供
「Art on Ice歌舞冰上」歐洲巡演劇照。圖／聯合數位文創提供

台灣的各項藝文活動經過近半年疫情衝擊，終於再度復甦；原定於今年演出的世界頂尖娛樂秀「Art on Ice歌舞冰上」，也即將在明年五月十三至十五日台北小巨蛋強勢回歸！目前正在辦理換票作業，換票申請至明日(109年8月20日)截止，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。

由聯合數位文創主辦、遠東集團冠名贊助的「Art on Ice歌舞冰上」，由於檔期因素，明年演出場次將由五場調整為四場。主辦單位表示，為了保障消費者權益不受影響，本次特別開發台灣第一套線上換票功能，讓持票觀眾自行於線上更換場次及劃位。換票申請截止在即，因此提醒已購票粉絲們，若需要更換場次座位，請盡速提出相關申請，詳細2021年演出檔期及換票辦法請參考下方說明

「Art on Ice歌舞冰上」的演出人員來自世界各地，包含多位奧運金牌選手、加拿大國寶級新馬戲天團「幻光馬戲團」等，因此要排除萬難將所有團員重新聚集在一起十分不易。本次耗費多個月的協調終於確認明年重啟檔期。雖然大部分演出人員皆能配合，但很遺憾的麥可波頓未能一同參與本次演出。目前正在洽談2021年的主唱人選，確認後會即刻公布。好消息是將新增法國人氣雙滑選手、2019歐錦賽冠軍選手凡妮莎（Vanessa James ）與摩根 （Morgan Ciprès）。

■平移場次：（原票券自動平移至明年日期的相同座位，場次分配如下）

2020年4月10日(五)19:302021年5月14日(五)19:30

2020年4月11日(六)14:302021年5月15日(六)14:30

2020年4月11日(六)19:302021年5月15日(六)19:30

※若無法配合平移場次，亦可參與換票流程，選擇其他場次，詳見換票流程說明

■自選場次：（原訂單保留，請重新選取明年的場次與座位）

資格：2020年4月12日(日)14:30與19:30的觀眾

可換場次：2021年5月13日～2021年5月15日，四場皆可

可換票區：限同票區

換票時間：詳見換票流程說明

疫情 小巨蛋 文創 奧運

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