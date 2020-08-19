佳士得x中國嘉德 富藝斯x保利 拍賣行搶聯手

今年五月，佳士得（Christie’s）丟出一枚震撼彈，宣布將與中國嘉德（China Gaurdian）於九月在上海合辦以「2020+」為主題的合作，合作包括推出一系列拍賣及展覽，兩大品牌首次破天荒合作，震撼業界。如今富藝斯（Phillips）與保利（Poly）拍賣也宣布，雙方將於今年11月攜手呈獻「20世紀及當代藝術」香港秋季拍賣。拍賣行在亞洲採合作方式攜手拓展市場，是今年特別值得留意的現象。

佳士得與中國嘉德所合作的「2020+」將會著力探討藝術環境所面臨的挑戰、變革、創新及藝術家的創作靈感與韌性。佳士得亞洲區總裁龐智鋒（Francis Belin）在接受外媒訪問時表示，此次的合作主要在於一起在佳士得上海藝術空間舉辦拍賣預展、講座、客戶晚宴等活動，但雙方不會分享任何賣家資訊，因此拍活動將會嚴格分開各自進行。

富藝斯與保利的「20世紀及當代藝術」秋拍合作，則將於香港金鐘萬豪酒店舉行，以取代兩家拍賣行各自的「20世紀及當代藝術」香港秋季拍賣。在拍賣舉行之前，兩家拍賣行也將於北京和上海等中國內地主要城市舉行一系列相關活動及預展，顯然合作的方式更進一步；不過詳細細節尚未公布。