【米其林摘星預測】謝忠道評台中 JL Studio可望二星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近，各方預測摘星的消息也滿天飛，聯合報也替讀者專訪多位美食評論家，聊聊其心目中可望摘星的美味餐廳。

今年的米其林指南除了台北評鑑以外，新增了台中地區美食，由於是首度進行評鑑，許多美食家、饕客都等著看到底最後「獎落誰家」？旅法美食作家謝忠道的摘星名單包含：JL Studio、元Yuan、鹽之華、鳥苑地燒雞及中餐廳与玥樓等，其中主廚林恬耀的JL Studio評價最高，可望摘下二星。

謝忠道表示，「林恬耀的JL Studio幾乎是目前台中公認水準最高的餐廳，料理經過深思熟慮、製作嚴謹，看起來似乎一派輕鬆，卻是功力扎實」；「從他的新家婆南洋背景衍生出來的南洋滋味，有時或許讓台灣人的味覺感覺陌生，但是這種陌生卻是一種啟發與發現」。

而在一星名單中，謝忠道給了元Yuan、鹽之華、鳥苑地燒雞及中餐廳与玥樓。他說，「元Yuan的蕭淳元是以前英雄餐廳兩位主廚之一，知名的野臺繫活動發起人，是位致力推廣台灣各地食材與達人，他的花園沙拉已經圈內知名的招牌成名作」。

「女主廚黎俞君主理的鹽之花則是經營多年，熟客忠誠度堅強。搬到現址後，從裝潢、餐桌、餐具、酒水、服務、氣氛…應該是台中法式餐廳裡各種硬體條件規格都最高的了」。