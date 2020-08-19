台灣首創！3大飯店集團攜手「皇后號」推郵輪城市之旅

疫情出不了國，國內旅遊愈發精彩。國內3大飯店集團：雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團，繼跨品牌通用券後，再次攜手合作推出「星級住宿」加「高級遊輪」的城市之旅。以大型河輪包船形式，帶領旅客搭乘500噸級的觀光遊輪，搭配浪漫自助晚宴、Live Band 和星級住宿，把台北淡水河變身巴黎塞納河。

3家連鎖飯店集團共同推出的「雲凱爺皇后號」遊輪度假城市之旅，晚餐饗宴時段可在船上欣賞觀音山夕陽，享用君品酒店所準備的沙拉、前菜、湯、主餐與甜點等自助式料理；星光饗宴時段，則可於船上佇足觀賞八里左岸夜景，品嘗下酒菜與甜點，燈火通明水波倒影，河面輕風徐徐吹來的同時還可品味特調飲品。

飯店住宿則有君品酒店台北、台北凱達、台北凱撒、板橋凱撒、趣淘漫旅台北、北投老爺酒店等共6間可選擇，房價4,500元起，航班定為10月24日起至11月28日間的每周六出航，分別有下午5點30分的晚餐饗宴，以及晚間9點駛航的星光饗宴兩個班次，共計出航12航次。