安瓶保養正夯！我的美麗日記、雅芳推全新抗老保濕安瓶
想要深層且高濃度的保養，那就得使用安瓶，包括我的美麗日記、AVON雅芳都推出全新的安瓶，提出高濃度的加強保養，更適合急救時使用。
我的美麗日記／超能補水安瓶、超能緊緻安瓶
我的美麗日記推出全新的安瓶，針對重要場合前，或是肌膚出現狀況時，能以安瓶快速穩定肌膚狀況，強調3倍的保濕精華，特別加強水潤保濕，甚至還能跟粉底液融合，讓上妝更服貼。
一口氣就推出兩款，超能補水安瓶以蜜若藍為主，在肌膚缺水時能提供補充水分，如果肌膚狀況特別不佳時，可用補水安瓶搭配蜜若藍補水面膜，保濕更進入肌底，打造「三明治保養法」。
超能緊緻安瓶添加98%高濃度精粹，搭配活膚胜肽與岩薔薇萃取，還能針對眼角、法令紋與脖子，加強保養。
AVON雅芳／ANEW新活特彈安瓶
想要找回嬰兒肌膚？AVON雅芳發現肌膚中最重要的是「彈力因子」，全新推出的高濃度ANEW新活特彈安瓶，還有專利配方玻提諾，並委託英國曼徹斯特大學進行測試，一天使用後，讓肌膚就能有感，找回肌膚柔嫩感，建議一天使用一瓶，要連續使用七天，找回肌膚的青春活力。
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