免費送100隻拉拉熊！藏壽司連開2店 首度進軍台南
來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月28日開設「信義ATT店」，並於9月4日首度進駐台南，開設「台南Focus店」。為慶祝兩間店接連開幕，除了推出有用餐9折的優惠外，凡於信義ATT店、台南Focus消費滿額者，還有機會直接獲得15公分高的拉拉熊造型玩偶、拉拉熊提袋等禮品回家。
來自日本大阪的藏壽司，創業於1977年，在全世界共有400餘間分店，並且於2014年正式登台，目前在台北、新北、台中、高雄等地已經累積開設27間門市。即將開幕的信義ATT店，乃是藏壽司在台北信義區的第二間門市。至於位於Focus 時尚流行館內的台南Focus店，則是藏壽司首度進軍台南。
信義ATT店將於8月21日試營運，8月28日開幕；台南Focus店則於8月28日開始試營運，9月4日正式開幕，試營運期間參加FB活動，都能享用餐9折優惠。另外為慶祝雙店開幕，自9月4日起，前100名至信義ATT店鋪消費滿1,200元的消費者，即可獲得毛絨絨的「拉拉熊造型玩偶」；前100名至台南Focus店消費滿1,200元的消費者，則可獲得「拉拉熊造型提袋」。
除了新店開幕外，藏壽司即日起也新推出「雞肉龍田揚握壽司」、「厚切鯖魚」等兩款新品壽司。「雞肉龍田揚握壽司」將雞肉以特製醬料進行醃漬調味後裹粉油炸，帶有豐富的肉汁。「厚切鯖魚」則是嚴選肉質肥厚的厚切鯖魚肉，以少許的醋帶出鮮甜感，每盤均為40元。
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