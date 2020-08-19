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開門嘍！農曆七月概念手表很歡樂 骷髏、驅魔全都來

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Bolt-68 Heritage系列糖果骷髏計時碼表在卸下表帶、換上鏈條後，又可變身超酷懷表、歡樂酷炫，42,300元。圖 / Bomberg提供。
Bolt-68 Heritage系列糖果骷髏計時碼表在卸下表帶、換上鏈條後，又可變身超酷懷表、歡樂酷炫，42,300元。圖 / Bomberg提供。

農曆七月也是「慈悲月」，民俗中相信，曾離開的親人們將短暫回到現世，正因久別重逢還能相聚，所以「慈悲」。人們多認為七月要謹言慎行、留心交通與人身安全，但事實上，鬼月也可以很歡樂、很經典，甚至動感十足。

Bomberg炸彈表帶來揉和甜蜜與死亡氣息的Bolt-68 Heritage系列糖果骷髏計時碼表，以南美的亡靈節為本，「骷髏」象徵的並非逝去的哀傷，更鼓勵生者的奮起、把握當下，而墨西哥曾被西班牙殖民的過去，也讓亡靈節注入引導溫暖、甜美氣息。腕表表面花俏繽紛的色彩，是家人重聚時的甜蜜，不哀傷，更因重聚值得歡暢。

有別於迪士尼動畫「可可夜總會」的歡樂，「驅魔神探康斯坦丁」中、魔鬼現世的一幕，「基哥」基奴李維配戴的豪利時（ORIS）腕表，由於瞬間定格，象徵時間停止，成為神怪電影中的經典一幕。這只Classic日期腕表僅具備時間、日期顯示功能，由於大為暢銷、近日已經停產，但相似風格則有Classic半金腕表，結合精鋼表殼、藍色表面與玫瑰金表圈，兼具古典和現代風範。

此外被愛好者趣稱為「浪鬼」的浪琴（Longines）深海征服者（HydroConquest）系列，原是向勞力士的「水鬼」(submariner）腕表致意，此後則結合浪琴與水鬼之名，變身為「浪鬼」，表款中文名稱與鬼有關、卻一點也不可怕，防水性能也達300米，堪稱另類的泛七月主題腕表之選。

曾在電影「驅魔神探康斯坦丁」中登場的ORIS日期腕表，是泛七月的主題腕表之選。雖然現已停產，但換上Classic日期腕表接力，訂價約33,000元至35,000元不等。圖 / ORIS提供。
曾在電影「驅魔神探康斯坦丁」中登場的ORIS日期腕表，是泛七月的主題腕表之選。雖然現已停產，但換上Classic日期腕表接力，訂價約33,000元至35,000元不等。圖 / ORIS提供。
浪琴的深海征服者（HydroConquest）系列消光黑陶瓷款，43毫米的黑色陶瓷表殼，是「浪鬼」系列中的酷黑之選。自動上鍊機芯，防水300米，價格店洽。圖 / Longines提供。
浪琴的深海征服者（HydroConquest）系列消光黑陶瓷款，43毫米的黑色陶瓷表殼，是「浪鬼」系列中的酷黑之選。自動上鍊機芯，防水300米，價格店洽。圖 / Longines提供。
在夜間顯示的甜蜜骷髏，提醒人們把握當下，即刻奮起。圖 / Bomberg提供。
在夜間顯示的甜蜜骷髏，提醒人們把握當下，即刻奮起。圖 / Bomberg提供。

腕表 炸彈 鬼月

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