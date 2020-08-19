開門嘍！農曆七月概念手表很歡樂 骷髏、驅魔全都來

農曆七月也是「慈悲月」，民俗中相信，曾離開的親人們將短暫回到現世，正因久別重逢還能相聚，所以「慈悲」。人們多認為七月要謹言慎行、留心交通與人身安全，但事實上，鬼月也可以很歡樂、很經典，甚至動感十足。

Bomberg炸彈表帶來揉和甜蜜與死亡氣息的Bolt-68 Heritage系列糖果骷髏計時碼表，以南美的亡靈節為本，「骷髏」象徵的並非逝去的哀傷，更鼓勵生者的奮起、把握當下，而墨西哥曾被西班牙殖民的過去，也讓亡靈節注入引導溫暖、甜美氣息。腕表表面花俏繽紛的色彩，是家人重聚時的甜蜜，不哀傷，更因重聚值得歡暢。

有別於迪士尼動畫「可可夜總會」的歡樂，「驅魔神探康斯坦丁」中、魔鬼現世的一幕，「基哥」基奴李維配戴的豪利時（ORIS）腕表，由於瞬間定格，象徵時間停止，成為神怪電影中的經典一幕。這只Classic日期腕表僅具備時間、日期顯示功能，由於大為暢銷、近日已經停產，但相似風格則有Classic半金腕表，結合精鋼表殼、藍色表面與玫瑰金表圈，兼具古典和現代風範。