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「唐老鴨、奇奇蒂蒂」又來了！康是美滿額加價購13款限量萌物快收集

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美首次與唐老鴨及奇奇蒂蒂合作，8月26日至10月27日推出「Cool夏你好鴨」滿額加價購活動。圖／康是美提供
康是美首次與唐老鴨及奇奇蒂蒂合作，8月26日至10月27日推出「Cool夏你好鴨」滿額加價購活動。圖／康是美提供

唐老鴨、奇奇蒂蒂又來攻占粉絲的心了！即將進入開學、就業季，康是美首次與唐老鴨及奇奇蒂蒂合作，8月26日起推出「Cool夏你好鴨」滿額加價購活動，為迎接新生活的新鮮人注入活力，特別採用可愛清爽的設計，分3波段共計將推出13款限量商品，單筆消費滿388元就可加購6件，讓粉絲可以痛快收集，每款數量有限、售完為止；除了全台400家康是美門市之外，康是美線上門市eShop也將同步開跑。

8月26日至9月8日首波推出「一起玩玩鴨保冷袋」原價590元、加購價399元，限量8,000個；「消消氣鴨涼風扇」是超可愛的唐老鴨USB電風扇，原價699元、加購價399元，限量6,000個；「喝喝再上鴨冷泡瓶」的玻璃瓶身印有唐老鴨圖案，搭配食品級矽膠杯蓋與金屬濾網杯，原價1,290元、加購價399元，限量5,000個；「天天好夢鴨帳篷組」原價2,280元、加購價999元，限量3,000個；唐老鴨大頭造型的「乖乖別亂跑鴨防走失包」原價1,880元、加購價499元，限量6,000個。

9月9日至9月29日第2波推出「肚肚好餓鴨便當盒組」附有獨特包巾，帶便當更時尚，原價990元、加購價399元，限量7,000個；「美美時尚鴨馬克杯」的陶瓷杯身採用唐老鴨海軍風設計，附有海軍帽杯蓋，原價480元、加購價199元，限量7,000個；珪藻土材質的「腳腳好乾爽鴨地墊」原價1,288元、加購價399元，限量6,000個；「奇奇蒂蒂來蓋被」是雙面四季被，也可當作冷氣毯或旅行被，原價1,380元、加購價899元，限量7,000條；「通通進來鴨水桶包」原價499元、加購價199元，限量9,000個。

9月30日至10月27日第3波推出「烤烤鴨麵包機」，可以烤出有唐老鴨圖案的吐司，原價1,500元、加購價799元，限量3,000個；「氣噗噗鴨笛音壺」原價1,980元、加購價899元，限量5,000個；「奇奇蒂蒂面紙套」原價699元、加購價399元，限量6,000個。

康是美9月9日至9月29日第2波推出「肚肚好餓鴨便當盒組」，原價990元、加購價399元，限量7,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「肚肚好餓鴨便當盒組」，原價990元、加購價399元，限量7,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「通通進來鴨水桶包」，原價499元、加購價199元，限量9,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「通通進來鴨水桶包」，原價499元、加購價199元，限量9,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「腳腳好乾爽鴨地墊」原價1,288元、加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「腳腳好乾爽鴨地墊」原價1,288元、加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「喝喝再上鴨冷泡瓶」，原價1,290元、加購價399元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「喝喝再上鴨冷泡瓶」，原價1,290元、加購價399元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「奇奇蒂蒂來蓋被」，原價1,380元、加購價899元，限量7,000條。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「奇奇蒂蒂來蓋被」，原價1,380元、加購價899元，限量7,000條。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日第3波推出「奇奇蒂蒂面紙套」，原價699元、加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日第3波推出「奇奇蒂蒂面紙套」，原價699元、加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「天天好夢鴨帳篷組」，原價2,280元、加購價999元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「天天好夢鴨帳篷組」，原價2,280元、加購價999元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「消消氣鴨涼風扇」，原價699元、加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「消消氣鴨涼風扇」，原價699元、加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日第3波推出「氣噗噗鴨笛音壺」，原價1,980元、加購價899元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日第3波推出「氣噗噗鴨笛音壺」，原價1,980元、加購價899元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日第3波推出「烤烤鴨麵包機」，原價1,500元、加購價799元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日第3波推出「烤烤鴨麵包機」，原價1,500元、加購價799元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「一起玩玩鴨保冷袋」，原價590元、加購價399元，限量8,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「一起玩玩鴨保冷袋」，原價590元、加購價399元，限量8,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「乖乖別亂跑鴨防走失包」，原價1,880元、加購價499元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美8月26日至9月8日首波推出「乖乖別亂跑鴨防走失包」，原價1,880元、加購價499元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「美美時尚鴨馬克杯」，原價480元、加購價199元，限量7,000個。圖／康是美提供
康是美9月9日至9月29日第2波推出「美美時尚鴨馬克杯」，原價480元、加購價199元，限量7,000個。圖／康是美提供

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