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輕旅行正夯！Montblanc推夜航系列炫彩灰 時髦趴趴造
即便無法出國，旅遊、移動、挖掘新鮮事物的心情卻一刻不得閒。國旅爆炸，海洋、登島、渡輪、度假村，每一樣都讓人好想丟下手邊工作、即刻出發！出發時的行李越輕便越好，但隨身配件、旅行收納包款更是旅行中的重要時髦小夥伴！萬寶龍（Montblanc）推出全新「夜航系列」炫彩灰皮件，讓好心情與風格，即刻啟程。
旅行途中需要什麼樣的收納包款？也許是一個人、兩個人，家族旅遊、或是公務差勤。「夜航系列」炫彩灰皮件系列考量到不同尺寸與用途，推出合計七款包包，涵蓋薄型公事包、盥洗包、旅行隨身包，兩款後背包，以及兩款斜肩的郵差（messenger）包，並悉數使用了炫灰色面料搭配黑色皮革飾邊，以提升整體質感。
其中薄型公事包（126659）內部具有特別可收納13吋筆記型電腦的夾層，印有LOGO的可拆可調式背帶，還可固定於行李箱4810系列行李箱，短天數的公務差勤，帶來收納、造型的雙重功能；旅行隨身包（126665）附有手機收納袋、信用卡隔層以及票卷隔層等多種收納工具，可夾於手臂下或手持，輕巧便利。全系列價格自信差包的13,000元至大型後背包的26,300元不等，全系列再加入無線辨識防護襯裡，增添行李的存放安全。
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