快訊

國防部稱審查不及拒立委登東沙 陳玉珍：要審100天？

直播／「台灣輸出新冠病毒」？ 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕旅行正夯！Montblanc推夜航系列炫彩灰 時髦趴趴造

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
感覺對了就要出發？萬寶龍推出新款夜航系列炫灰皮件，因應商務、度假等不同旅行需求。圖 / Montblanc提供。
感覺對了就要出發？萬寶龍推出新款夜航系列炫灰皮件，因應商務、度假等不同旅行需求。圖 / Montblanc提供。

即便無法出國，旅遊、移動、挖掘新鮮事物的心情卻一刻不得閒。國旅爆炸，海洋、登島、渡輪、度假村，每一樣都讓人好想丟下手邊工作、即刻出發！出發時的行李越輕便越好，但隨身配件、旅行收納包款更是旅行中的重要時髦小夥伴！萬寶龍（Montblanc）推出全新「夜航系列」炫彩灰皮件，讓好心情與風格，即刻啟程。

旅行途中需要什麼樣的收納包款？也許是一個人、兩個人，家族旅遊、或是公務差勤。「夜航系列」炫彩灰皮件系列考量到不同尺寸與用途，推出合計七款包包，涵蓋薄型公事包、盥洗包、旅行隨身包，兩款後背包，以及兩款斜肩的郵差（messenger）包，並悉數使用了炫灰色面料搭配黑色皮革飾邊，以提升整體質感。

其中薄型公事包（126659）內部具有特別可收納13吋筆記型電腦的夾層，印有LOGO的可拆可調式背帶，還可固定於行李箱4810系列行李箱，短天數的公務差勤，帶來收納、造型的雙重功能；旅行隨身包（126665）附有手機收納袋、信用卡隔層以及票卷隔層等多種收納工具，可夾於手臂下或手持，輕巧便利。全系列價格自信差包的13,000元至大型後背包的26,300元不等，全系列再加入無線辨識防護襯裡，增添行李的存放安全。

可收納13吋筆電的薄型公事包，除了可與4810系列行李箱搭配使用，另有內建辨視機制，保護行李安全。圖 / Montblanc提供。
可收納13吋筆電的薄型公事包，除了可與4810系列行李箱搭配使用，另有內建辨視機制，保護行李安全。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍夜航系列中型後背包，附有行李箱附加機制，24,800元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍夜航系列中型後背包，附有行李箱附加機制，24,800元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，夜航系列旅行隨身包，具有多個收納夾層，存取歸類方便、攜帶也便利。16,700元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，夜航系列旅行隨身包，具有多個收納夾層，存取歸類方便、攜帶也便利。16,700元。圖 / Montblanc提供。

延伸閱讀

跟上綠色時尚風潮！TUMI使用回收素材 打造永續發展系列行李箱

VICTORINOX行李箱再進化 容量加大、鋁框設計更耐用

彰化王功漁火節新亮點 7款樂活輕旅行

周末輕旅行／外埔忘憂谷 台中版伯朗大道

相關新聞

免費送100隻拉拉熊！藏壽司連開2店 首度進軍台南

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月28日開設「信義ATT店」，並於9月4日首度進駐台南，開設「台南Focus店」。為...

開門嘍！農曆七月概念手表很歡樂 骷髏、驅魔全都來

農曆七月也是「慈悲月」，民俗中相信，曾離開的親人們將短暫回到現世，正因久別重逢還能相聚，所以「慈悲」。人們多認為七月要謹...

「唐老鴨、奇奇蒂蒂」又來了！康是美滿額加價購13款限量萌物快收集

唐老鴨、奇奇蒂蒂又來攻占粉絲的心了！即將進入開學、就業季，康是美首次與唐老鴨及奇奇蒂蒂合作，8月26日起推出「Cool夏...

輕旅行正夯！Montblanc推夜航系列炫彩灰 時髦趴趴造

即便無法出國，旅遊、移動、挖掘新鮮事物的心情卻一刻不得閒。國旅爆炸，海洋、登島、渡輪、度假村，每一樣都讓人好想丟下手邊工...

SOMETHING牛仔褲為情人節玩跨界 首推蜜桃香氛蠟燭

專為女性量身打造褲款聞名的SOMETHING為將到來的七夕情人節，結合人氣熱銷商品「啾感蜜桃褲」，首推跨界合作香氛蠟燭，...

全球限量175瓶！天頂37年愛爾蘭威士忌年底登台

來自都柏林的愛爾蘭天頂威士忌，針對旗下Vintage Reserve珍稀系列，推出新酒款「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌...

美腿配鑽釦鞋 宋茜Jimmy Choo七夕廣告大秀好比例

因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選...

「七夕求婚」飯店神助攻！求婚桌+情人餐 成功百分百

還記得許多飯店都有個神奇的「求婚桌」嗎？不僅求婚成功率超高，還可提供客製化求婚服務，時近七夕情人節，「求婚桌」再成話題，...

宋慧喬「無辜妝容」搭性感深溝 百變巨星拍廣告也神美

自從「男朋友」之後尚未有戲劇作品的宋慧喬，出現在代言的美妝、珠寶形象片或時尚拍攝中，仍然是美到不像話，近期她為韓國鞋履S...

搶國旅客！台灣高鐵推飯店聯票 住房最低三二折起

台灣高鐵公司（2633）為引領國民旅遊風潮，特別與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」飯店聯票限時優惠，入住老爺集...

這個日子記起來！「平價版Jo Malone」ZARA Emotions香水補貨

有著平價版Jo Malone封號的ZARA Emotions by Jo Loves系列香水，台灣在8月13日開賣，就迅...

影／地中海夏日風情這樣享受 彩寶盛放帶來正能量

夏季屬於首飾的季節。透過配戴不同色彩、或是特定設計元素的珠寶，可以創造新的氛圍，回歸到無須憂慮的單純歡愉感。來自法國的珠...

熱門新聞

農曆7月12星座禁忌曝光：射手不要亂跑 處女勿自言自語

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南連兩震！規模4.5和4.2顯著地震 最大震度台南嘉義3級

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。