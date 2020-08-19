SOMETHING牛仔褲為情人節玩跨界 首推蜜桃香氛蠟燭

專為女性量身打造褲款聞名的SOMETHING為將到來的七夕情人節，結合人氣熱銷商品「啾感蜜桃褲」，首推跨界合作香氛蠟燭，還設立期間限定拍照打卡點，要讓女孩與她的情人度過難忘的一天。

為了搭上七夕情人節送禮熱潮SOMETHING從即日起至9/3（四）止，於台北忠孝SOGO 6樓設立期間限定《OH! LOVE!戀夏蜜桃》拍照打卡點，並打造獨家限定「 OH!！LOVE！情人T恤」。SOMETHING以法國地標「巴黎鐵塔」為主軸，融入情人T恤中，其中背面細節以手繪粉感愛心，藉此表達「喜歡、愛意、浪漫」等情緒，材質選用適合夏季的親膚透氣純棉面料製成。不僅如此，SOMETHING還首度聯手知名香氛蠟燭品牌WITH TREE，以招牌啾感蜜桃褲為靈感，調製出一款帶有甜蜜感的「戀夏蜜桃香氛蠟燭」，提供女性優雅生活美學及穿搭多元選擇。