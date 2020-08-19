聽新聞
test
0:00 / 0:00
SOMETHING牛仔褲為情人節玩跨界 首推蜜桃香氛蠟燭
專為女性量身打造褲款聞名的SOMETHING為將到來的七夕情人節，結合人氣熱銷商品「啾感蜜桃褲」，首推跨界合作香氛蠟燭，還設立期間限定拍照打卡點，要讓女孩與她的情人度過難忘的一天。
為了搭上七夕情人節送禮熱潮SOMETHING從即日起至9/3（四）止，於台北忠孝SOGO 6樓設立期間限定《OH! LOVE!戀夏蜜桃》拍照打卡點，並打造獨家限定「 OH!！LOVE！情人T恤」。SOMETHING以法國地標「巴黎鐵塔」為主軸，融入情人T恤中，其中背面細節以手繪粉感愛心，藉此表達「喜歡、愛意、浪漫」等情緒，材質選用適合夏季的親膚透氣純棉面料製成。不僅如此，SOMETHING還首度聯手知名香氛蠟燭品牌WITH TREE，以招牌啾感蜜桃褲為靈感，調製出一款帶有甜蜜感的「戀夏蜜桃香氛蠟燭」，提供女性優雅生活美學及穿搭多元選擇。
想要在情人節約會時穿得出采，H&M的時尚丹寧指南也可參考，不僅囊括男裝、女裝及童裝，款式亦大膽展現潮流，並有不同版型供顧客選擇。同時兼顧時髦設計與舒適穿著感、高品質、安全性以及永續發展，因為H&M全新的丹寧系列服飾，所使用面料均來自永續的棉花製成，確保在生產過程中嚴格限制有害化學品的使用，讓安全舒適觸手可及。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言