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SOMETHING牛仔褲為情人節玩跨界 首推蜜桃香氛蠟燭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SOMETHING首度聯手知名香氛蠟燭品牌WITH TREE推出蠟燭590元。圖／SOMETHING提供
SOMETHING首度聯手知名香氛蠟燭品牌WITH TREE推出蠟燭590元。圖／SOMETHING提供

專為女性量身打造褲款聞名的SOMETHING為將到來的七夕情人節，結合人氣熱銷商品「啾感蜜桃褲」，首推跨界合作香氛蠟燭，還設立期間限定拍照打卡點，要讓女孩與她的情人度過難忘的一天。

為了搭上七夕情人節送禮熱潮SOMETHING從即日起至9/3（四）止，於台北忠孝SOGO 6樓設立期間限定《OH! LOVE!戀夏蜜桃》拍照打卡點，並打造獨家限定「 OH!！LOVE！情人T恤」。SOMETHING以法國地標「巴黎鐵塔」為主軸，融入情人T恤中，其中背面細節以手繪粉感愛心，藉此表達「喜歡、愛意、浪漫」等情緒，材質選用適合夏季的親膚透氣純棉面料製成。不僅如此，SOMETHING還首度聯手知名香氛蠟燭品牌WITH TREE，以招牌啾感蜜桃褲為靈感，調製出一款帶有甜蜜感的「戀夏蜜桃香氛蠟燭」，提供女性優雅生活美學及穿搭多元選擇。

想要在情人節約會時穿得出采，H&M的時尚丹寧指南也可參考，不僅囊括男裝、女裝及童裝，款式亦大膽展現潮流，並有不同版型供顧客選擇。同時兼顧時髦設計與舒適穿著感、高品質、安全性以及永續發展，因為H&M全新的丹寧系列服飾，所使用面料均來自永續的棉花製成，確保在生產過程中嚴格限制有害化學品的使用，讓安全舒適觸手可及。

為將到來的七夕情人節，SOMETHING打造情人T恤1,290元。圖／SOMETHING提供
為將到來的七夕情人節，SOMETHING打造情人T恤1,290元。圖／SOMETHING提供
H&M集團所生產的每條「綠色」丹寧褲可省下35公升的水資源。圖／H&M提供
H&M集團所生產的每條「綠色」丹寧褲可省下35公升的水資源。圖／H&M提供

情人節 七夕 H&M

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