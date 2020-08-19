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全球限量175瓶！天頂37年愛爾蘭威士忌年底登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
天頂愛爾蘭酒廠發行37年威士忌，僅手工裝瓶175瓶。圖／Teeling提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天頂愛爾蘭酒廠發行37年威士忌，僅手工裝瓶175瓶。圖／Teeling提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自都柏林愛爾蘭天頂威士忌，針對旗下Vintage Reserve珍稀系列，推出新酒款「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌」，全球限量發行175瓶。皆採手工裝瓶，建議零售價7000歐元，約合台幣24萬5000元。國內代理橡木桶洋酒也會將這支酒導入台灣，預計2020年底在台上市，目前國內售價未定。

「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌」在波本桶中熟成，酒精濃度41.3％。天頂愛爾蘭威士忌蒸餾廠創辦人Jack Teeling表示：「雖然『天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌』在橡木桶中陳年的時間至少有37年，但是卻沒有出現吃桶過重的現象，風味還是非常地均衡而美麗。」

愛爾蘭天頂威士忌蒸餾廠由兄弟檔Jack Teeling與Stephen Teeling創立，Jack Teeling表示：「自2012年天頂家族商標重出江湖，我們便致力於確保每一瓶掛上天頂家族之名的愛爾蘭威士忌，都有最頂尖的品質。」

初出茅廬的愛爾蘭天頂威士忌，很快就獲得威士忌大賽肯定。繼2016年獲得「WWA世界最佳愛爾蘭單一麥芽威士忌」後，2017、2018連續兩年，獲得Irish Whiskey Masters金牌。2019年更以「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」擊敗全世界頂尖對手，獲「WWA年度最佳單一麥芽威士忌」殊榮。

愛爾蘭天頂威士忌自2015年起，由橡木桶洋酒引進台灣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」於2019年獲「WWA年度最佳單一麥芽威士忌」殊榮。圖／Teeling提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」於2019年獲「WWA年度最佳單一麥芽威士忌」殊榮。圖／Teeling提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天頂愛爾蘭威士忌蒸餾廠創辦人是兄弟檔Jack Teeling（左）與Stephen Teeling。圖／摘自Irish Mirror ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天頂愛爾蘭威士忌蒸餾廠創辦人是兄弟檔Jack Teeling（左）與Stephen Teeling。圖／摘自Irish Mirror ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌」預計年底導入台灣，目前國內售價未定。圖／Teeling提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌」預計年底導入台灣，目前國內售價未定。圖／Teeling提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愛爾蘭 都柏林 酒精

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