美腿配鑽釦鞋 宋茜Jimmy Choo七夕廣告大秀好比例

因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選擇蘋果綠做為七夕形象主色，邀請品牌亞太區代言人宋茜入鏡展示一系列bling bling的晚宴單品，呈現一股清新獨特的柔美氣質。

穿上蘋果綠西裝裙裝的宋茜，搭配SARESA馬蹄C字鑽釦鞋，布滿鞋身的銀色亮片配上像胸針一樣的鑽釦，華麗耀眼，尖頭外型也更顯腿長。她手上拎的也是同系列的晚宴小包，精巧可愛又不失貴氣。