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美腿配鑽釦鞋 宋茜Jimmy Choo七夕廣告大秀好比例
因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選擇蘋果綠做為七夕形象主色，邀請品牌亞太區代言人宋茜入鏡展示一系列bling bling的晚宴單品，呈現一股清新獨特的柔美氣質。
穿上蘋果綠西裝裙裝的宋茜，搭配SARESA馬蹄C字鑽釦鞋，布滿鞋身的銀色亮片配上像胸針一樣的鑽釦，華麗耀眼，尖頭外型也更顯腿長。她手上拎的也是同系列的晚宴小包，精巧可愛又不失貴氣。
其他多款晚宴單品也都充滿了閃亮亮的鑽飾元素，BAIA穆勒鞋在鞋跟部分綴以水晶流蘇，隨著腳步走動展現靈巧的姿態，BIJOU細高跟涼鞋在腳踝綁帶處同樣運用了流蘇元素，也很有1920年代的古典耀眼。SAF高跟涼鞋則以黑色麂皮打造而成，露趾設計搭配性感細高跟、C字鑽釦，慵懶中帶著奢華感。此系列於微風信義搶先首賣。
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