快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美腿配鑽釦鞋 宋茜Jimmy Choo七夕廣告大秀好比例

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選擇蘋果綠做為七夕形象主色。圖／Jimmy Choo提供
因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選擇蘋果綠做為七夕形象主色。圖／Jimmy Choo提供

因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選擇蘋果綠做為七夕形象主色，邀請品牌亞太區代言人宋茜入鏡展示一系列bling bling的晚宴單品，呈現一股清新獨特的柔美氣質。

穿上蘋果綠西裝裙裝的宋茜，搭配SARESA馬蹄C字鑽釦鞋，布滿鞋身的銀色亮片配上像胸針一樣的鑽釦，華麗耀眼，尖頭外型也更顯腿長。她手上拎的也是同系列的晚宴小包，精巧可愛又不失貴氣。

其他多款晚宴單品也都充滿了閃亮亮的鑽飾元素，BAIA穆勒鞋在鞋跟部分綴以水晶流蘇，隨著腳步走動展現靈巧的姿態，BIJOU細高跟涼鞋在腳踝綁帶處同樣運用了流蘇元素，也很有1920年代的古典耀眼。SAF高跟涼鞋則以黑色麂皮打造而成，露趾設計搭配性感細高跟、C字鑽釦，慵懶中帶著奢華感。此系列於微風信義搶先首賣。

宋茜主演Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
宋茜主演Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
SARESA 85 C字鑽釦皮革高跟鞋，38,800元。圖／Jimmy Choo提供
SARESA 85 C字鑽釦皮革高跟鞋，38,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
SARESA 85 C字鑽釦亮片高跟鞋，38,800元。圖／Jimmy Choo提供
SARESA 85 C字鑽釦亮片高跟鞋，38,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
宋茜主演Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
宋茜主演Jimmy Choo七夕情人節系列形象廣告。圖／Jimmy Choo提供
BAIA水晶綴飾穆勒跟鞋，45,800元。圖／Jimmy Choo提供
BAIA水晶綴飾穆勒跟鞋，45,800元。圖／Jimmy Choo提供
SAFC字鑽釦麂皮涼鞋。38,800元。圖／Jimmy Choo提供
SAFC字鑽釦麂皮涼鞋。38,800元。圖／Jimmy Choo提供
BIJOU水晶綴飾細高跟涼鞋，55,800元。圖／Jimmy Choo提供
BIJOU水晶綴飾細高跟涼鞋，55,800元。圖／Jimmy Choo提供
晚宴系列單品。圖／Jimmy Choo提供
晚宴系列單品。圖／Jimmy Choo提供
晚宴系列單品。圖／Jimmy Choo提供
晚宴系列單品。圖／Jimmy Choo提供

七夕 品牌 微風

延伸閱讀

七夕送上當紅品牌準沒錯！BV紅、粉系列浪漫示愛

Krystal傳不再續約　f(x)全員都掰了SM娛樂

新北打造深澳彩色小卷村 拍照打卡還可換七夕情人禮

鎖定小資族七夕表愛意！OKmart限量預購萬元以下「亞帝芬奇鑽石項鍊」

相關新聞

全球限量175瓶！天頂37年愛爾蘭威士忌年底登台

來自都柏林的愛爾蘭天頂威士忌，針對旗下Vintage Reserve珍稀系列，推出新酒款「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌...

美腿配鑽釦鞋 宋茜Jimmy Choo七夕廣告大秀好比例

因應七夕情人節，不少時尚品牌都以紅、粉等色彩打造形象廣告，注入滿滿熱情與甜蜜氣息。不過Jimmy Choo反其道而行，選...

「七夕求婚」飯店神助攻！求婚桌+情人餐 成功百分百

還記得許多飯店都有個神奇的「求婚桌」嗎？不僅求婚成功率超高，還可提供客製化求婚服務，時近七夕情人節，「求婚桌」再成話題，...

宋慧喬「無辜妝容」搭性感深溝 百變巨星拍廣告也神美

自從「男朋友」之後尚未有戲劇作品的宋慧喬，出現在代言的美妝、珠寶形象片或時尚拍攝中，仍然是美到不像話，近期她為韓國鞋履S...

搶國旅客！台灣高鐵推飯店聯票 住房最低三二折起

台灣高鐵公司（2633）為引領國民旅遊風潮，特別與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」飯店聯票限時優惠，入住老爺集...

這個日子記起來！「平價版Jo Malone」ZARA Emotions香水補貨

有著平價版Jo Malone封號的ZARA Emotions by Jo Loves系列香水，台灣在8月13日開賣，就迅...

影／地中海夏日風情這樣享受 彩寶盛放帶來正能量

夏季屬於首飾的季節。透過配戴不同色彩、或是特定設計元素的珠寶，可以創造新的氛圍，回歸到無須憂慮的單純歡愉感。來自法國的珠...

量身打造！頂級獨立製表Romain Gauthier 細節見真章

每個人都想與眾不同，量身訂製（bepsoke）與客製化（made to measure）略有不同，但追求以擁有者為尊、展...

【米其林預測】美食家看好台中元、滿堂摘星！JL有望二星

「2020台中台北米其林指南」，即將於8月24日正式對外公佈。由於今年首度加入「台中」，因此勢必將有多間實力堅強的台中餐...

扭蛋迷扭過癮 新光三越台北站前店推出百坪超大扭蛋區

100坪的扭蛋區，準備讓扭蛋迷好好扭個過癮。新光三越台北站前店聯手「夥伴玩具」、「路遙文創」、「唯物製所」、「玩具獵人」...

侯佩岑狂瘦5公斤有秘訣！逆齡靠無狂抹資生堂傳奇霜

41歲的侯佩岑有著超強的逆齡童顏，而且身材維持還超好，她最近曝光自己新的逆齡秘密，就是靠認真擦資生堂全新極上御藏傳奇霜，...

獅子、處女、天秤限定優惠！壽星幾歲就送幾顆九孔鮑魚

許多人因為忘記七夕的時間，因此成為情侶間的摩擦點。馬辣集團旗下的「問鼎」，今年特別推出「七夕救粗心」的活動，2人用餐並消...

熱門新聞

農曆7月12星座禁忌曝光：射手不要亂跑 處女勿自言自語

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

台南連兩震！規模4.5和4.2顯著地震 最大震度台南嘉義3級

醫材斷鏈1／東南亞疫情燒 台大醫院手套只夠到八月底

獅子、處女、天秤限定優惠！壽星幾歲就送幾顆九孔鮑魚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。