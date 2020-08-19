「七夕求婚」飯店神助攻！求婚桌+情人餐 成功百分百

還記得許多飯店都有個神奇的「求婚桌」嗎？不僅求婚成功率超高，還可提供客製化求婚服務，時近七夕情人節，「求婚桌」再成話題，香格里拉台北遠東甚至連「求婚房」都布置完成，台北君悅的寶艾西餐廳則以「香氛」助攻。

台北花園Prime One牛排館、台北遠東馬可波羅餐廳、台北萬豪20樓高空碳烤煙燻酒吧餐廳INGE'S Bar & Grill、台北君悅寶艾西餐廳、台南晶英推ROBIN’S，都有相傳中的求婚告白桌，成功率在9成以上，不少飯店還可依需求提供個別服務，像是隱藏版的戒指、放送指定音樂等。

歷年來促成無數佳偶的的台北遠東馬可波羅義大利餐廳，今年也特別推出7號求婚桌專屬的「必勝7號桌─求婚專案」，廚藝團隊也設計5道式義式情人套餐、每套8,999元，特別的是從前菜、湯品、麵點、主菜到甜點，用味蕾傳遞愛情酸甜苦辣的幸福滋味，套餐還可加價提供「甜點藏戒」的桌邊服務，同時備有玫瑰花束、氣泡酒，甚至可安排專業魔術師於桌邊獻上驚喜魔術表演。

此外，加價1萬元 (原價28,182元)可在用餐後，入住有專屬浪漫求婚佈置的「雅仕套房」。