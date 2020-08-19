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宋慧喬「無辜妝容」搭性感深溝 百變巨星拍廣告也神美

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
宋慧喬拍攝SUECOMMA BONNIE秋冬形象照。圖／取自IG
宋慧喬拍攝SUECOMMA BONNIE秋冬形象照。圖／取自IG

自從「男朋友」之後尚未有戲劇作品的宋慧喬，出現在代言的美妝、珠寶形象片或時尚拍攝中，仍然是美到不像話，近期她為韓國鞋履SUECOMMA BONNIE拍攝秋季形象照，完美呈現她的好膚質、白皙長腿之外，也難得露出胸前的深溝，集俏皮、優雅、帥氣、性感等多樣風貌，展現宋慧喬的女神風範。

在幾套造型中，最吸引人的是頂著彷彿曬傷的「無辜妝容」、搭配丸子頭的模樣，穿著牛仔褲和球鞋，演繹青春無邪的氣氛，難以想像她39歲、出道已24年，顏值仍維持極佳狀態；另外她也以多套西服穿搭，展現當代女性的自信品味，而其中一套灰色裙裝搭襯運動鞋，美腿、美胸、美顏齊備，配上慵懶亂髮和無辜妝感，憨萌卻很亮眼。

為此系列形象照掌鏡的是韓國時尚攝影師Kim Hee June，近期也拍了IU、BLACKPINK的Lisa；而宋慧喬詮釋的SUECOMMA BONNIE於2003年在韓國創立、2011年進軍歐洲，也受到許多韓星喜愛，TWICE周子瑜和少女時代秀英，都穿過此品牌鞋履，設計師李普賢（Bonnie Lee）初時以「設計自己想要穿的鞋子」為理念而受歡迎，品牌前任代言為全智賢，營造「女神鞋履品牌」的規格；在2020秋冬以「Between（之間）」為主題，也以對比衝突打造宋慧喬的百變之美。

清純無辜的曬傷妝加丸子頭，宋慧喬拍SUECOMMA BONNIE秋冬形象照簡直大學生模樣。圖／取自IG
清純無辜的曬傷妝加丸子頭，宋慧喬拍SUECOMMA BONNIE秋冬形象照簡直大學生模樣。圖／取自IG
在SUECOMMA BONNIE秋冬形象圖中，宋慧喬演繹了當代女性的自信品味。圖／取自IG
在SUECOMMA BONNIE秋冬形象圖中，宋慧喬演繹了當代女性的自信品味。圖／取自IG
宋慧喬以各式西服剪裁搭襯SUECOMMA BONNIE運動鞋。圖／取自IG
宋慧喬以各式西服剪裁搭襯SUECOMMA BONNIE運動鞋。圖／取自IG
宋慧喬俏皮展示SUECOMMA BONNIE秋冬新款鞋履。圖／取自IG
宋慧喬俏皮展示SUECOMMA BONNIE秋冬新款鞋履。圖／取自IG
美胸、美腿、美顏齊備，宋慧喬以亂髮呈現慵懶性感。圖／取自IG
美胸、美腿、美顏齊備，宋慧喬以亂髮呈現慵懶性感。圖／取自IG
在SUECOMMA BONNIE秋冬形象照出現宋慧喬各種腿部姿態的動感造型，甚為有趣。圖／取自IG
在SUECOMMA BONNIE秋冬形象照出現宋慧喬各種腿部姿態的動感造型，甚為有趣。圖／取自IG
SUECOMMA BONNIE秋冬系列鞋款由宋慧喬詮釋。圖／取自IG
SUECOMMA BONNIE秋冬系列鞋款由宋慧喬詮釋。圖／取自IG
在SUECOMMA BONNIE秋冬形象照出現宋慧喬各種腿部姿態的動感造型，甚為有趣。圖／取自IG
在SUECOMMA BONNIE秋冬形象照出現宋慧喬各種腿部姿態的動感造型，甚為有趣。圖／取自IG
韓國時尚攝影師Kim Hee June掌鏡拍攝宋慧喬。圖／取自IG
韓國時尚攝影師Kim Hee June掌鏡拍攝宋慧喬。圖／取自IG

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