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宋慧喬「無辜妝容」搭性感深溝 百變巨星拍廣告也神美
自從「男朋友」之後尚未有戲劇作品的宋慧喬，出現在代言的美妝、珠寶形象片或時尚拍攝中，仍然是美到不像話，近期她為韓國鞋履SUECOMMA BONNIE拍攝秋季形象照，完美呈現她的好膚質、白皙長腿之外，也難得露出胸前的深溝，集俏皮、優雅、帥氣、性感等多樣風貌，展現宋慧喬的女神風範。
在幾套造型中，最吸引人的是頂著彷彿曬傷的「無辜妝容」、搭配丸子頭的模樣，穿著牛仔褲和球鞋，演繹青春無邪的氣氛，難以想像她39歲、出道已24年，顏值仍維持極佳狀態；另外她也以多套西服穿搭，展現當代女性的自信品味，而其中一套灰色裙裝搭襯運動鞋，美腿、美胸、美顏齊備，配上慵懶亂髮和無辜妝感，憨萌卻很亮眼。
為此系列形象照掌鏡的是韓國時尚攝影師Kim Hee June，近期也拍了IU、BLACKPINK的Lisa；而宋慧喬詮釋的SUECOMMA BONNIE於2003年在韓國創立、2011年進軍歐洲，也受到許多韓星喜愛，TWICE周子瑜和少女時代秀英，都穿過此品牌鞋履，設計師李普賢（Bonnie Lee）初時以「設計自己想要穿的鞋子」為理念而受歡迎，品牌前任代言為全智賢，營造「女神鞋履品牌」的規格；在2020秋冬以「Between（之間）」為主題，也以對比衝突打造宋慧喬的百變之美。
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