宋慧喬「無辜妝容」搭性感深溝 百變巨星拍廣告也神美

自從「男朋友」之後尚未有戲劇作品的宋慧喬，出現在代言的美妝、珠寶形象片或時尚拍攝中，仍然是美到不像話，近期她為韓國鞋履SUECOMMA BONNIE拍攝秋季形象照，完美呈現她的好膚質、白皙長腿之外，也難得露出胸前的深溝，集俏皮、優雅、帥氣、性感等多樣風貌，展現宋慧喬的女神風範。

在幾套造型中，最吸引人的是頂著彷彿曬傷的「無辜妝容」、搭配丸子頭的模樣，穿著牛仔褲和球鞋，演繹青春無邪的氣氛，難以想像她39歲、出道已24年，顏值仍維持極佳狀態；另外她也以多套西服穿搭，展現當代女性的自信品味，而其中一套灰色裙裝搭襯運動鞋，美腿、美胸、美顏齊備，配上慵懶亂髮和無辜妝感，憨萌卻很亮眼。