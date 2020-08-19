這個日子記起來！「平價版Jo Malone」ZARA Emotions香水補貨

有著平價版Jo Malone封號的ZARA Emotions by Jo Loves系列香水，台灣在8月13日開賣，就迅速被秒殺，無論實體店面或是網路都一瓶難求，連同先前推出的香氛蠟燭，也一同斷貨，足見這系列的高人氣。

ZARA Emotions by Jo Loves系列香水由「Jo Malone London」創辦人既前負責人Jo Malone女爵士所調製，幾乎7成以上的香氛都是她最愛使用的味道，因此才被香水迷視為是平價版的Jo Maone。先前在台開賣後，因為許多消費者都沒買到，因此ZARA特別向總公司緊急調貨，將在本週五（8/21）時，在實體店面和網路，重新上架補貨這系列的香水，不過備貨量不多，所以當天還是盡快下手。

台灣ZARA透露一系列8款的香水中，WATER LILY TEA DRESS睡蓮茶歇裙是最受到台灣民眾喜愛的味道，因此8/13日販售時，不論何種容量都是最快斷貨。另外，除了一套8瓶40ml的組合也深受消費者的喜愛，在此也會有少量的補貨，適合想一次收藏所有香水的人。而先前只在網路上能買到的8瓶4ml容量組合，補貨時也只提供少量在實體店面銷售。同系列的香氛蠟燭也會重新上架，但部分的款式可能不齊全，屆時以現場備貨為主。