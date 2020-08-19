影／地中海夏日風情這樣享受 彩寶盛放帶來正能量

夏季屬於首飾的季節。透過配戴不同色彩、或是特定設計元素的珠寶，可以創造新的氛圍，回歸到無須憂慮的單純歡愉感。來自法國的珠寶品牌斐登（FRED），一系列以蔚藍海岸為創作靈感的設計，揉合繽紛色調的寶石，為夏日穿搭帶來充滿陽光暖意的情調。發自義大利的寶格麗（BVLGARI）則將熱情洋溢的義式夏日時光，透過一系列珠寶配飾，以全新形象影片與全世界的人分享。

FRED珠寶創始人Fred Samuel先生從小生活在海洋環抱的環境，因此一直對海洋抱持熱愛與無限熱忱，而法國南方的蔚藍海岸更賦予FRED諸多的創作靈感，為品牌對彩色寶石的熾熱眷戀注入陽光般的溫暖色調。例如Chance Infinie系列和Force 10系列，都是從水手結的扭線結構延伸出的珠寶創作。Belles Rives系列則將彩色寶石組成宛如被地中海水打磨的鵝卵石，配襯鑽石，彷彿在陽光下散發旖旎微光。同樣是彩色寶石，Pain de Sucre系列則透過精湛的凸圓形寶石切割技藝，詮釋帶有蔚藍海岸的優雅風情。