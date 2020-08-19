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影／地中海夏日風情這樣享受 彩寶盛放帶來正能量

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI夏日系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI夏日系列。圖／寶格麗提供

夏季屬於首飾的季節。透過配戴不同色彩、或是特定設計元素的珠寶，可以創造新的氛圍，回歸到無須憂慮的單純歡愉感。來自法國的珠寶品牌斐登（FRED），一系列以蔚藍海岸為創作靈感的設計，揉合繽紛色調的寶石，為夏日穿搭帶來充滿陽光暖意的情調。發自義大利的寶格麗（BVLGARI）則將熱情洋溢的義式夏日時光，透過一系列珠寶配飾，以全新形象影片與全世界的人分享。

FRED珠寶創始人Fred Samuel先生從小生活在海洋環抱的環境，因此一直對海洋抱持熱愛與無限熱忱，而法國南方的蔚藍海岸更賦予FRED諸多的創作靈感，為品牌對彩色寶石的熾熱眷戀注入陽光般的溫暖色調。例如Chance Infinie系列和Force 10系列，都是從水手結的扭線結構延伸出的珠寶創作。Belles Rives系列則將彩色寶石組成宛如被地中海水打磨的鵝卵石，配襯鑽石，彷彿在陽光下散發旖旎微光。同樣是彩色寶石，Pain de Sucre系列則透過精湛的凸圓形寶石切割技藝，詮釋帶有蔚藍海岸的優雅風情。

透過義大利新銳時尚攝影師 Zoe Natale Mannella的鏡頭，寶格麗最新的夏日形象以獨特女性視角的審美觀描繪了義大利女性自由自在、輕鬆享受無拘無束夏日時光的身影。同時，影片中繁盛花朵豐沛、熱情的色彩能量，組成彷彿百花萬花筒的圖案，也成為寶格麗為全球 216 家精品店、940個櫥窗換上萬花齊放的嶄新裝潢，頌揚色彩觸動心弦的悸動。

BVLGARI FIOREVER系列玫瑰金鑽石項鍊，26萬4,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FIOREVER系列玫瑰金鑽石項鍊，26萬4,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FIOREVER系列玫瑰金鑽石手環，23萬6,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FIOREVER系列玫瑰金鑽石手環，23萬6,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，91,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，91,700元。圖／寶格麗提供
FRED Force 10系列18K黃金全鑽鑲嵌鍊釦24萬2,200元，LM彩色鍊繩12,100元。圖／斐登提供
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FRED Belles Rives系列鑲嵌綠色石英、青金石及鑽石黃金項鍊，194萬4,600元。圖／斐登提供
FRED Belles Rives系列鑲嵌綠色石英、青金石及鑽石黃金項鍊，194萬4,600元。圖／斐登提供
BVLGARI Serpenti Forever系列配件。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Serpenti系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列腕表。圖／寶格麗提供
洋溢夏季情調的蔚藍海愛賦予FRED諸多的創作靈感。 圖／斐登提供
洋溢夏季情調的蔚藍海愛賦予FRED諸多的創作靈感。 圖／斐登提供
FRED Pain De Sucre 18K金大號長項鍊，28萬4,400元。圖／斐登提供
FRED Pain De Sucre 18K金大號長項鍊，28萬4,400元。圖／斐登提供
洋溢夏季情調的蔚藍海愛賦予FRED諸多的創作靈感。 圖／斐登提供
洋溢夏季情調的蔚藍海愛賦予FRED諸多的創作靈感。 圖／斐登提供

義大利 珠寶 法國

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