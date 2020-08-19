造型似台灣山脈又如太空船 台北流行音樂中心9月啟用

台灣流行音樂地標下月即將登陸台北！歷時17年規劃設計的台北流行音樂中心(簡稱「北流」)，表演廳將於9月初啟用舉行開幕演唱會。北流由美國RUR建築團隊與台灣宗邁建築師事務所合作設計建造，邀來音樂人黃韻玲擔任董事長，其表演廳外形取自台灣連綿起伏的山鑾線條，既象徵台灣本土音樂紮根於此，亦呼應音樂的律動感。

「我希望在這個基地，每個人都能找到屬於自己的音樂。」黃韻玲昨出席北流記者會，談起自己擔任董事長的心路歷程，眼泛淚光。北流表演廳觀眾席五千個，加上搖滾區可容觀眾逾六千人，是北台灣唯一針對流行音樂演出設計的中型場館，首場個人演唱會由歌手蘇慧倫拿下。黃韻玲透露，自己將在民歌四五的演唱會中，首次帶著兒子上北流舞台演唱。至於個人演唱會，她說：「得先休息一陣，才能準備好」。

北流分表演廳、文化館與產業區三部分。建築靈感來自羅馬Navona廣場，以環繞式廣場空間結合藝術、商業、市集與演出活動，希望打造一座廿四小時開放、容納多樣性活動的場館。下月率先開館的表演廳，地上五層、地下三層，是為流行音樂展演設計的專屬場館；外觀為不規則的殼狀造型，形如山脈也似海浪，被建築師暱稱為「太空船」。

作為台灣流行音樂重鎮，北流表演廳的硬體配置備受業界期待。昨北流首度公開「北流四寶」，包括全台最大專業場館隔音門 、世界三大音響品牌「法國 L-Acoustics K2 」等。北流指出，其所使用的母桁架設計，可直接將母桁架降至一樓平面高度，架設完畢後升高至所需高度，減少工作人員上貓道進行高空作業的危險