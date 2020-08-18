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量身打造！頂級獨立製表Romain Gauthier 細節見真章

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Romain Gauthier的Insight Micro-Rotor腕表提供的機芯打磨與表面質材、表帶的多種客訂選項，從細節展現當代瑞士製表的手工藝巔峰水準。圖／瑞博品提供
Romain Gauthier的Insight Micro-Rotor腕表提供的機芯打磨與表面質材、表帶的多種客訂選項，從細節展現當代瑞士製表的手工藝巔峰水準。圖／瑞博品提供

每個人都想與眾不同，量身訂製（bepsoke）與客製化（made to measure）略有不同，但追求以擁有者為尊、展現個體差異的訂製心情，卻殊途同歸。瑞士獨立製表品牌Romain Gauthier近期推出可以客訂細節的Insight Micro-Rotor鏤空腕表，讓藏家有機會選擇拋光細節、表面與表帶顏色，展現特殊差異。

針對「Manufacture Only」的原廠限定訂製，收藏家將能針對主機板、表橋最後完工、鋼質指針顏色、表面時標語裝飾性雕刻、橡膠表帶顏色進行客製化。除了在2013年推出Logical One便在同年獲得GPHG最佳男性複雜功能腕表大獎、並改革創新過「水平式」芝麻鍊，機芯打磨再使用黃楊木與龍膽木為拋光材料，工序動輒在數十小時起跳，超越一般頂級品牌；而Insight Micro-Rotor鏤空腕表則具備42毫米的碳陽離子或39.5毫米的鈦金屬或貴金屬版本。而能使用鈦金屬維機板、並在鈦金屬上進行機芯的打磨、倒腳，更在瑞士製表中極為罕見。

另外獨立製表品牌MB&F則和德國雕刻家Frank Buchwald合作，第三代的Nixie Machine同樣以復古真空管（Nixie tube）為樣式，六根真空管皆有手工打造，懸浮於底座之上，也讓視線自然聚焦於玻璃燈泡中的跳動數字。而第三代Nixie Machine並配置支援Wi-Fi的電子裝置，可透過網路連線對時，同時特殊功能如捲動效果、日夜間模式設定、數位光調光與時區設定都可線上設定，無須說明書操作。全球限量18件，未來並將於台北M.A.D Gallery展出，值得玩家期待。

雖然是以復古的真空管顯示時間，但電子系統可連結Wi-Fi操作設定，時鐘則與網路連線無關，可自行運作，價格店洽。圖／M.A.D Gallery提供
雖然是以復古的真空管顯示時間，但電子系統可連結Wi-Fi操作設定，時鐘則與網路連線無關，可自行運作，價格店洽。圖／M.A.D Gallery提供
由德國雕刻家Frank Buchwald和M.A.D Gallery聯手打造的Nixie Machine第三代，限量18件，將真空管的復古之美和金屬雕工的工業之美，二合為一。圖／M.A.D Gallery提供
由德國雕刻家Frank Buchwald和M.A.D Gallery聯手打造的Nixie Machine第三代，限量18件，將真空管的復古之美和金屬雕工的工業之美，二合為一。圖／M.A.D Gallery提供
使用黃楊木、龍膽木反覆打磨，Romain Gauthier的打磨精細程度，在眼下瑞士高級製表品牌中，仍屬巔峰之作。圖／瑞博品提供
使用黃楊木、龍膽木反覆打磨，Romain Gauthier的打磨精細程度，在眼下瑞士高級製表品牌中，仍屬巔峰之作。圖／瑞博品提供

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