【米其林預測】美食家看好台中元、滿堂摘星！JL有望二星

「2020台中台北米其林指南」，即將於8月24日正式對外公佈。由於今年首度加入「台中」，因此勢必將有多間實力堅強的台中餐廳上榜。美食家高琹雯（Liz）推測，包括JL Studio、元、滿堂等3間台中餐廳，應都可以順利摘星，其中以現代新加坡料理為主的JL Studio，就算拿下二星也不令人意外。

針對台中地區的餐廳，高琹雯表示，JL Studio的料理成熟，曾於樂沐工作的主廚林恬耀，以法式手法所表現的現代新加坡料理，就算與新加坡當地餐廳相比，也具有一定水準，看好能夠至少摘下一星，就算是二星也不意外。另外「元」（Yuan）與「滿堂」（Le Plein）的主廚，過去曾共同經營英雄餐廳，如今各自開店。「元」的主廚蕭淳元，是台灣味主流的廚師，擅長以法式手法詮釋台灣味道，並以fine dining形式供應。此作法的餐廳在台北已有獲星紀錄，因此在台中也有機會。至於「滿堂」則是以在地食材製作法式料理，看好兩間店均能獲得一星。