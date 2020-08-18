扭蛋迷扭過癮 新光三越台北站前店推出百坪超大扭蛋區

100坪的扭蛋區，準備讓扭蛋迷好好扭個過癮。新光三越台北站前店聯手「夥伴玩具」、「路遙文創」、「唯物製所」、「玩具獵人」等台灣知名原創玩具廠牌打造占地100坪近百款的大型扭蛋展「扭翻玩具派對」，即日起至9月13日在13F活動會館展開。

展區分為3大主題區：有把食物、小吃都變成醜萌可愛扭蛋的「怪奇美食商店街」，千奇百怪動物大匯集的「爆走微型動物園」以及超長9公尺長扭蛋牆的「扭翻派對」。現場免費入場，每款扭蛋價格100元～150元。

同時還有台灣原創品牌的超人氣扭蛋，包括「路遙文創」全台熱賣缺貨的「BLUE達摩」、插畫家聯名「拎北系泥鰍」、話題新作「芭蕾動物」。「夥伴玩具」原創人氣插畫家「咻咻熊」聯名扭蛋、8月份新品首波限定販售「太空動物」。以及「玩具獵人」人氣達摩系列；「唯物製所」推出的「黑色柴魚燒」。