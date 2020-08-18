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扭蛋迷扭過癮 新光三越台北站前店推出百坪超大扭蛋區
100坪的扭蛋區，準備讓扭蛋迷好好扭個過癮。新光三越台北站前店聯手「夥伴玩具」、「路遙文創」、「唯物製所」、「玩具獵人」等台灣知名原創玩具廠牌打造占地100坪近百款的大型扭蛋展「扭翻玩具派對」，即日起至9月13日在13F活動會館展開。
展區分為3大主題區：有把食物、小吃都變成醜萌可愛扭蛋的「怪奇美食商店街」，千奇百怪動物大匯集的「爆走微型動物園」以及超長9公尺長扭蛋牆的「扭翻派對」。現場免費入場，每款扭蛋價格100元～150元。
同時還有台灣原創品牌的超人氣扭蛋，包括「路遙文創」全台熱賣缺貨的「BLUE達摩」、插畫家聯名「拎北系泥鰍」、話題新作「芭蕾動物」。「夥伴玩具」原創人氣插畫家「咻咻熊」聯名扭蛋、8月份新品首波限定販售「太空動物」。以及「玩具獵人」人氣達摩系列；「唯物製所」推出的「黑色柴魚燒」。
此外「玩具獵人」經典角色「富士山雷龍」化身4米高的巨型氣球，展覽期間拍照打卡再送脆椒米果酥零食一包。現場還有朝隈俊男「圓滾滾系列」、「買醉人生」盒玩，以及與「黃阿瑪的後宮生活」的聯名限定款。若想直接把一整套扭蛋組合帶回家，新光三越App獨家線上訂購，推出「BLUE摩艾」、「柯基罐罐」、「黑啤與啤下組織」整套組合。
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