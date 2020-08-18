侯佩岑狂瘦5公斤有秘訣！逆齡靠無狂抹資生堂傳奇霜

41歲的侯佩岑有著超強的逆齡童顏，而且身材維持還超好，她最近曝光自己新的逆齡秘密，就是靠認真擦資生堂全新極上御藏傳奇霜，持續養出好肌膚，而她也分享自己如何保養以及維持好身材。

一、擦保養品不手軟

侯佩岑分享自己新歡資生堂極上御藏傳奇霜，強調用保養品真的不要手軟，也不要預算限制，重點是要「有用」，她親自擦過極上御藏傳奇霜一周，「很快肌膚就有感，這比什麼都珍貴」，而且雖然傳奇霜價格不斐，但用量很省，少許就能擦全臉、脖子與鎖骨等，非常具有效果。

二、擦保養也要按摩與洗手

她也分享自己保養前，一定會要洗手，避免手上的髒污與細菌，也跟著上臉部，另外擦資生堂極上御藏傳奇霜時，也會加強臉部按摩，至少會按10～20次，讓乳霜可以吸收。

三、16／8進食法＋減少澱粉

最近很流行的16／8進食法，侯佩岑自己也有使用，就是一天內，只有8小時可以用餐，侯佩岑為維持身材，1周內會有1～2天採取此法，並減少澱粉攝取，以及重要活動前也會用16／8進食法，而平常愛吃白飯的她，甚至也只會吃2口飯，其他以蔬菜與蛋白質為主。

讓侯佩岑愛上的資生堂極上御藏傳奇霜，要女人養出「好命肌」，就是肌膚由內而外的發光，不上妝也有好氣色。傳奇霜中含有日本高野山的延命草，據傳能讓350歲的神木再度開花，一年中只在日本的天赦日採收；另一成份為綠蠶絲的綠鑽絲，原本是專屬日本皇后專用，有著超強的彈性與光澤；新增添日本長崎五島的山茶花，從中萃取山茶花種子精萃，能活化肌膚，讓女人擁有好命肌。

在包裝上也有巧思，傳奇霜的外盒包裝上，有著盒上水引繩結，是日本習俗會用來綁在節慶或感恩禮物上的繩結，代表透過這繩結與客戶建立感恩的心，瓶身則是含有珍珠光澤，凸顯尊貴感。