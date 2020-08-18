獅子、處女、天秤限定優惠！壽星幾歲就送幾顆九孔鮑魚

許多人因為忘記七夕的時間，因此成為情侶間的摩擦點。馬辣集團旗下的「問鼎」，今年特別推出「七夕救粗心」的活動，2人用餐並消費滿額，即贈送「玫瑰雙拼肉蛋糕」，而且優惠延長至9月底，方便情人們補過情人節。另外凡是獅子座、處女座與天秤座的壽星用餐，可贈送「與壽星歲數相同數量的九孔鮑魚」。

「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」設有西門、忠孝2間門市，店內提供有澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、美國CAB安格斯黑牛等肉品，還有東石鮮蛤、阿根廷天使紅蝦等海鮮，並有多種湯頭可供選擇，消費採單點或是套餐制。即日起更新增「半份」的單點新選擇，方便民眾輕鬆嘗鮮。

8月20日至9月30日期間，問鼎推出「七夕救粗心」活動，只要2人預約用餐，並消費滿1,799元，即可獲得由美國Choice頂級牛胸腹肉與丹麥國寶A級松阪豬製作的「玫瑰雙拼肉蛋糕」一個（價值680元），每店每日限量77個。另外只要提前告知，還可搭配許願蠟燭登場，增添浪漫氣氛。

另外自8月20日至9月30日期間，只要是獅子座、處女座與天秤座的壽星，含壽星4人以上同行並提前1天以上訂位，每人消費滿800元，即贈送「與壽星歲數相同的九孔鮑魚」，24歲即贈24顆、40歲即贈40顆。原價8顆360元，贈送24顆即是現賺1,080元。（優惠不可同時併用，活動詳情以官方粉絲團為準）