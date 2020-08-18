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新光三越寵百萬會員 連續12天百款商品5折起專屬價
新光三越App會員招募至今已滿周年，擁有超過百萬名會員，新光三越特別將2020上半年受民眾喜愛的「超級品牌日」打造成會員專屬優惠的「超級會員日」，8月19日至8月30日聯手12大品牌百款商品，天天推出新光三越會員專屬價5折起優惠。
新光三越「超級會員日」聯手法雅客、DIOR、iStore、肌膚之鑰、dyson、福里安花神、TOM FORD、PHILIPS、集雅社、adidas、PORTER、老行家／正官庄等12大品牌，天天推出獨家價，新光三越全台15店、App精選優惠、美麗台線上線下同享優惠。
8月19日由法雅客打頭陣，獨家首發推出HUAWEI MateBook D14、23,990元，買即贈Nintendo Switch Lite（市價6,180元）。8月20日DIOR推出新光三越獨家專屬限量的花漾迪奧香氛潤膚組。
8月21日iStore首度推出下殺95折的iPhone SE 128G+AirPods Pro獨家組合，原價24,490元、特價23,266元。8月22日肌膚之鑰推出下殺65折，價值5,812元、特價3,800元的精萃光采保濕露70ml。
另外還包括，DysonPure Cool二合一涼風智慧空氣清淨機推出9折獨家價，原價19,900元、特價17,900元。福里安花神除了推出手工麵包午茶兩人套餐組合原價1,474元，特價800元，線上線下同慶，香氛、酒杯等零售商品全面5折起。PHILIPS首度曝光新品上市且直接下殺73折的抗敏清淨除濕機。
除了12大品牌外，同步攜手新光三越多家美食餐飲推出「超級好吃專區」，包括：勝博殿、黃亞細肉骨茶、檀島香港茶餐廳、KEY COFFEE等推出買一送一、專屬優惠價等回饋。
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