新光三越寵百萬會員 連續12天百款商品5折起專屬價

新光三越App會員招募至今已滿周年，擁有超過百萬名會員，新光三越特別將2020上半年受民眾喜愛的「超級品牌日」打造成會員專屬優惠的「超級會員日」，8月19日至8月30日聯手12大品牌百款商品，天天推出新光三越會員專屬價5折起優惠。

新光三越App會員滿周歲，8/19至8/30推出「超級會員日」，線上線下同享優惠。圖／新光三越提供

新光三越「超級會員日」聯手法雅客、DIOR、iStore、肌膚之鑰、dyson、福里安花神、TOM FORD、PHILIPS、集雅社、adidas、PORTER、老行家／正官庄等12大品牌，天天推出獨家價，新光三越全台15店、App精選優惠、美麗台線上線下同享優惠。

8月19日由法雅客打頭陣，獨家首發推出HUAWEI MateBook D14、23,990元，買即贈Nintendo Switch Lite（市價6,180元）。8月20日DIOR推出新光三越獨家專屬限量的花漾迪奧香氛潤膚組。

8/19法雅客獨家首發推出HUAWEI MateBook D14、23,990元，買即贈Nintendo Switch Lite（市價6,180元）。圖／新光三越提供

8月21日iStore首度推出下殺95折的iPhone SE 128G+AirPods Pro獨家組合，原價24,490元、特價23,266元。8月22日肌膚之鑰推出下殺65折，價值5,812元、特價3,800元的精萃光采保濕露70ml。

8/21 iStore推出iPhone SE 128G+AirPods Pro獨家組合，原價24,490元、特價23,266元。圖／新光三越提供

另外還包括，DysonPure Cool二合一涼風智慧空氣清淨機推出9折獨家價，原價19,900元、特價17,900元。福里安花神除了推出手工麵包午茶兩人套餐組合原價1,474元，特價800元，線上線下同慶，香氛、酒杯等零售商品全面5折起。PHILIPS首度曝光新品上市且直接下殺73折的抗敏清淨除濕機。

8/26 PHILIPS新品首度登場，抗敏清淨除濕機1級節能（DE5205/81） 原價25,888元，特價18,990元。圖／新光三越提供 8/24福里安花神手工麵包午茶兩人套餐組合原價1,474元，特價800元。圖／新光三越提供