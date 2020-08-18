肉量增加20%！樂軒和牛餐大升級 加碼A5和牛、大扇貝

以提供和牛料理為主打的「樂軒」，即日起將店內招牌雙人餐點「夢幻牛一頭」升級成為「雲夢幻」套餐，價格維持不變，但將原本5款不同部位的9+澳洲純血和牛，調整成3款9+「厚切」澳洲純血和牛，並且搭配A5和牛紐約客、北海道大扇貝上桌，不僅可一次品嚐海陸滋味，肉量更是「免費增量20%」。

過去樂軒的「夢幻牛一頭」，使用和牛造型的托盤，裝盛著9+澳洲純血和牛的牛舌、板腱、橫膈膜、牛小排與菲力等5個部位。此次升級版的「雲夢幻」套餐，改以原木玉手箱盛裝，在乾冰煙霧繚繞中，更添夢幻感。食材部份，保留9+澳洲純血和牛的牛舌、板腱與橫膈膜等3個部位，並且捨棄原本的厚切切片或角切手法，全部都改以厚2公分的「牛排」型態，先烤再切。另外再加上2片合重120公克的「日本A5和牛紐約客」薄切，整體肉品總重達到600公克，較過去500公克的份量增加20%，此外再增加2顆北海道扇貝，一次享受海陸盛宴。

新加入「日本A5和牛紐約客」，先刷上由日本丸大豆醬油、大蒜、蘋果汁、雞高湯等食材熬煮的醬汁後，以備長炭爐火碳烤，在豐腴油脂之餘，還可聞到醬汁的開胃鹹香，可再沾附竹東土雞蛋黃食用。厚切的「牛舌」，選用油脂較多的舌根部位，烤至表面微焦後再切片享用，品嚐牛舌特有的嚼勁口感，亦可配上蔥鹽提味。另外同樣是整塊厚切牛排的「橫膈膜」，經炭火燒烤至五分熟後，呈現多汁且濃郁的風味，切開時可看見豐沛的肉汁流出，而肌理細緻的「板腱」牛排，經燒烤後更能顯示出柔軟的口感。