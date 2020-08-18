聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙薇、貴妃譚卓比慵懶性感 FENDI早秋若隱若現女人味
自從成為品牌代言人，趙薇就釋出多套穿搭FENDI的服裝，不論是年輕活潑、端莊典雅的造型，都能輕鬆駕馭，也顯現她多重風貌的特色，近期穿上2020早秋系列，就展現柔美、帥氣的二元核心精神，也以微性感來點綴成熟女人味。
趙薇搶先穿搭的是FENDI早秋系列的全套藍色格紋絲質襯衫、長裙，柔軟又帶著光澤感的面料，具有飄逸輕盈的柔和感，圓弧領、宮廷袖的設計，讓帶著女強人個性的趙薇有青春少女的俏皮；而FENDI強化的二元精神，也展現在趙薇這一套穿搭上，搭襯白色皮革造型長靴，帥氣硬派的材質也平衡了整體女性化的視覺，帥氣、優雅兼備，也是當代女性的自信風采。此外，她在微博也po出另一套身穿鋪棉灰色裙裝的照片，典雅且顯氣質，露出雪白長腿，在鏡面拍攝手法中也透出一絲神秘的性感風情。
她手中的Peekaboo ISeeU是全新設計，可更換內袋口袋皮革、燙印個人姓名縮寫，將此內袋拆卸下來，還可以成為輕巧的手拿包，是當季的搶眼設計；「延禧攻略」中飾演高貴妃的大陸女星譚卓也拿了一個白色的Peekaboo ISeeU搭襯早秋系列時裝，拍攝出朦朧意境，呈現早秋服裝低調卻充滿餘韻的氛圍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言