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趙薇、貴妃譚卓比慵懶性感 FENDI早秋若隱若現女人味

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
趙薇和譚卓詮釋FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博、品牌提供
趙薇和譚卓詮釋FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博、品牌提供

自從成為品牌代言人，趙薇就釋出多套穿搭FENDI的服裝，不論是年輕活潑、端莊典雅的造型，都能輕鬆駕馭，也顯現她多重風貌的特色，近期穿上2020早秋系列，就展現柔美、帥氣的二元核心精神，也以微性感來點綴成熟女人味。

趙薇搶先穿搭的是FENDI早秋系列的全套藍色格紋絲質襯衫、長裙，柔軟又帶著光澤感的面料，具有飄逸輕盈的柔和感，圓弧領、宮廷袖的設計，讓帶著女強人個性的趙薇有青春少女的俏皮；而FENDI強化的二元精神，也展現在趙薇這一套穿搭上，搭襯白色皮革造型長靴，帥氣硬派的材質也平衡了整體女性化的視覺，帥氣、優雅兼備，也是當代女性的自信風采。此外，她在微博也po出另一套身穿鋪棉灰色裙裝的照片，典雅且顯氣質，露出雪白長腿，在鏡面拍攝手法中也透出一絲神秘的性感風情。

她手中的Peekaboo ISeeU是全新設計，可更換內袋口袋皮革、燙印個人姓名縮寫，將此內袋拆卸下來，還可以成為輕巧的手拿包，是當季的搶眼設計；「延禧攻略」中飾演高貴妃的大陸女星譚卓也拿了一個白色的Peekaboo ISeeU搭襯早秋系列時裝，拍攝出朦朧意境，呈現早秋服裝低調卻充滿餘韻的氛圍。

譚卓演繹FENDI的2020早秋系列，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU中型白色包款，14萬6,000元。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU中型白色包款，14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI的2020早秋系列。圖／取自微博
Peekaboo ISeeU中型黑色包款，14萬6,000元。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU中型黑色包款，14萬6,000元。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
譚卓演繹FENDI的2020早秋系列，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供
趙薇身穿FENDI格紋絲質襯衫63,900元、長裙54,000元、白色長靴54,000元，手拿Peekaboo ISeeU中型黑色包款14萬6,000元。圖／FENDI提供

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