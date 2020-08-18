趙薇、貴妃譚卓比慵懶性感 FENDI早秋若隱若現女人味

自從成為品牌代言人，趙薇就釋出多套穿搭FENDI的服裝，不論是年輕活潑、端莊典雅的造型，都能輕鬆駕馭，也顯現她多重風貌的特色，近期穿上2020早秋系列，就展現柔美、帥氣的二元核心精神，也以微性感來點綴成熟女人味。

趙薇搶先穿搭的是FENDI早秋系列的全套藍色格紋絲質襯衫、長裙，柔軟又帶著光澤感的面料，具有飄逸輕盈的柔和感，圓弧領、宮廷袖的設計，讓帶著女強人個性的趙薇有青春少女的俏皮；而FENDI強化的二元精神，也展現在趙薇這一套穿搭上，搭襯白色皮革造型長靴，帥氣硬派的材質也平衡了整體女性化的視覺，帥氣、優雅兼備，也是當代女性的自信風采。此外，她在微博也po出另一套身穿鋪棉灰色裙裝的照片，典雅且顯氣質，露出雪白長腿，在鏡面拍攝手法中也透出一絲神秘的性感風情。