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adidas Originals新潮鞋上腳 小鬼黃鴻升「穿搭就是要帥！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
「小鬼」黃鴻升搶先穿上ZX系列ALKYNE鞋，並透露穿搭訣竅就是要帥氣。圖／adidas Originals提供
「小鬼」黃鴻升搶先穿上ZX系列ALKYNE鞋，並透露穿搭訣竅就是要帥氣。圖／adidas Originals提供

運動時尚品牌adidas Originals曝光全新ZX系列鞋款，並由「小鬼」黃鴻升搶先上腳演繹，並表示最在意的穿搭重點「就是要帥而已」，而這雙鞋正符合他的需求。

adidas Originals在台推出完整的ZX系列鞋款，包括了首度亮相的ALKYNE、2K BOOST、女性專屬的2K Florine與Day Jogger。黃鴻升也受邀前往參與活動，還搶先讓ALKYNE鞋上腳，自招有超過百雙鞋以上的他透露出門搭配時跟多數男性一樣「就是想穿什麼鞋子再來搭配出褲款和上衣」，而且非常在意「帥氣」。活動當天時，黃鴻升以一身黑的工裝風格造型，搭配白色ZX系列鞋款，形成色系的反差感，他表示鞋子上有亮藍、亮橘點綴，除了很搶眼之外，又好搭配，是他最喜歡的配色之一。

adidas Originals發表全新ZX系列鞋款，讓活動現場呈現出未來科技感。圖／adidas Originals提供
adidas Originals發表全新ZX系列鞋款，讓活動現場呈現出未來科技感。圖／adidas Originals提供

為了新鞋款的上市，adidas Originals還與黃鴻升的潮牌AES、吉豐重工合作，交互混搭了各自的服飾與鞋款，傳遞出打破穿搭限制的精神。比起，先行曝光的2K BOOST等鞋款，ALKYNE在外觀上的線條更為流暢，但同樣採用全腳掌的BOOST中底，提供舒適與回饋性佳的功能。一共推出兩款男鞋及一款女鞋，分別有著藍、粉漸層色與小鬼穿著的藍、橘點綴於鞋側。而唯一的女鞋，則是以米白色鞋體搭配炫光三條線Logo設計，相信將成為潮流圈這季最夯的單品。

adidas Originals ZX ALKYNE女生鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX ALKYNE女生鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals ZX ALKYNE鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX ALKYNE鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals ZX ALKYNE鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX ALKYNE鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供

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