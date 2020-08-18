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燦坤開學季開啟你的新10代 助學優惠筆電8,900元帶回家

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Acer Nitro 5電競筆電指定機型，優惠促銷價27,900元。圖／宏碁提供
Acer Nitro 5電競筆電指定機型，優惠促銷價27,900元。圖／宏碁提供

迎接開學季，燦坤為莘莘學子、教職員以及社會新鮮人們做好萬全的應戰準備，特別規劃自即日起至9月15日止，除了集結各大品牌最新「第10代Intel Core處理器＋Windows 10」筆電供選購，更提供助學優惠方案，凡符合燦坤實體會員，持農、漁、牧、勞證明文件於活動期間購買指定款Asus筆電，最低助學優惠價只要8,900元，Acer輕薄筆電原價25,900元，助學優惠價也只要18,900元。同步推出教育優惠方案，指定商品現折2,000元，限前1,000名，適用於全台高中職以上（含）各級院校學生、教職員工，每人限享1台優惠。

活動期間原廠也推出許多振興加碼優惠，購買RAZER 13吋10代電競筆電原價55,900元，優惠價39,900元、HP 14吋10代筆電只要21,999元、Microsoft Surface Pro 7只要29,888元，加購原廠配件再享8.8折。Asus筆電登錄最高送6,000元禮券、購買Acer筆電指定機型降3,000元、購買MSI送PC-cillin、電競耳機、購買LG Gram 15.6吋輕薄筆電41,900元，登錄再送市價6,690元LG多工電競螢幕等多項加碼優惠。另外，購買MacBook Pro還可享有市價7,990元的AirPods Pro加購價只要2,499元。

除了電腦資訊產品優惠，活動期間全館指定家電滿5,000元再送600元還元金，包括美容家電、廚房家電、健康類產品、各式大尺寸4K及8K影視設備，到0元咖啡機，到燦坤一站就可滿足家中生活所需，搭配指定銀行信用卡最高還可享10%回饋。

燦坤1C事業部李經緯總經理宣告開學季關懷方案，農、漁、牧、勞最高折7,000元，筆電最低8,900元帶回家。圖／燦坤提供
燦坤1C事業部李經緯總經理宣告開學季關懷方案，農、漁、牧、勞最高折7,000元，筆電最低8,900元帶回家。圖／燦坤提供

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