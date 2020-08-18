GU搶搭「鬼滅之刃」熱潮打造限定系列 最低150元就能入手還不快穿起來

不讓姐妹品牌專美於前，GU也搭上超人氣漫畫「鬼滅之刃」的風潮，推出一系列限定服飾，包括男、女裝、童裝和配件，滿足想要全家人一起穿的需求。而UNIQLO則是向傳奇藝術家Basquiat致敬，聯手華納兄弟（Warner Bros）打造聯名系列。

GU的姐妹品牌UNIQLO率先推出的以人氣漫畫「鬼滅之刃」為主題的聯名UT系列，一上市就引起討論話題。不過，可惜的是雖然多是中性款，男、女皆能穿，但無法滿足想穿搭親子裝的消費者，於是GU接力在8月底將登場的「鬼滅之刃」系列，就提供了童裝、配件和內著等選擇，讓喜愛這部漫畫的人，可以穿好穿滿。GU表示這系列設計以「愛」為主題，色彩運用啟發自人物的服裝與髮型，帶有象徵和服圖案和角色特徵的元素。系列商品共16款，包含男裝T恤4款、男裝平口內褲4款、女裝T恤4款、網路商店獨家販售的配件、童裝T恤3款等，預計8月28日網路搶先開賣。

UNIQLO Basquiat與華納兄弟聯名T恤590元。圖／UNIQLO提供

而UNIQLO也不僅有「鬼滅之刃」的聯名UT系列，也將推出全新的Basquiat與華納兄弟限定系列，把旗下最知名的DC英雄、兔寶寶等超人氣角色和Basquiat的招牌塗鴉藝術結合，產生新的視覺火花，展現每人心目中童年對夢想的憧憬。 另外這系列除了T恤外，還將於9月提供休閒連帽上衣的選擇，反映了源自街頭精神的概念。

UNIQLO Basquiat與華納兄弟聯名T恤590元。圖／UNIQLO提供

GU女裝小包390元。圖／GU提供

GU男裝棉質寬版T恤390元。圖／GU提供

GU男裝Dry平口內褲150元。圖／GU提供

GU男童印花T恤290元。圖／GU提供

GU女裝小包390元。圖／GU提供

GU男裝棉質寬版T恤390元。圖／GU提供

GU女裝印花T恤390元。圖／GU提供

GU男童印花T恤290元。圖／GU提供