打造絕美秋品搶攻中秋送禮 煙波將茶文化融入月餅　

為搶攻中秋送禮市場，煙波國際觀光集團與茶的行家－小茶栽堂以「團圓月光中，茶香漫心田」為主題，將最蘊含歷史軌跡的茶文化融入月餅中，獨家設計兩款品茗精品禮盒「澄月舞秋」及「月曜金秋」，皆內含手摘特選經典烏龍茗茶，讓民眾不只品好餅，還可佐好茶。

煙波國際觀光集團表示，因集團飯店在新竹起家，與茶文化有很深的歷史淵源，這次中秋以此為發想，與小茶栽堂聯名研發獨家口味。除內餡外，另一特色是以日式饅頭技法製作的餅皮。

煙波國際觀光集團指出，該禮盒月餅六種口味又以「客家擂茶」及「東方美人茶」為獨家限定。前者以客家擂茶為內餡，加入數種養生堅果餡料，前端感受餅皮的蕎麥清香，一口咬下充斥五穀和擂茶的柔潤。「東方美人茶」月餅口味則保留茶體本身的花果蜜香，內餡如茶湯般呈琥珀色，滋味令人著迷。