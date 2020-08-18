快訊

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

賴品妤穿低胸「母湯」？女性自主權與男性特權的衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕送上當紅品牌準沒錯！BV紅、粉系列浪漫示愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Bottega Veneta早秋系列多款商品都以熱情的色彩呈現，像是紅色、泡泡糖粉。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta早秋系列多款商品都以熱情的色彩呈現，像是紅色、泡泡糖粉。圖／Bottega Veneta提供

下周二就是七夕情人節了，還沒為另一半選好禮物的人一定還在煩惱吧？其實適合這種具有特殊意義節日的禮物不外乎就是主打特殊性或是實用性，最好有一定的質感才能陪伴另一半長長久久。如果在款式和品項上沒有頭緒的話，最聰明的方式當然就是挑選當紅的品牌準沒錯！

義大利時尚品牌Bottega Veneta可以說是這幾季最紅的牌子，在現任創意總監Daniel Lee上任後，從包款到鞋款、各大韓劇中都可見到的服裝造型等都備受熱議，也掀起一波波的搶購潮和極高的詢問度。

今年七夕，Bottega Veneta早秋系列多款商品都以熱情的色彩呈現，像是紅色、泡泡糖粉，更以多款人氣設計搭配新款商品提供更多元的選擇。如果要選擇送給「她」的禮物，紅色的蓬蓬Padded Cassette和泡泡糖粉Intrecciato編織Pouch雲朵包絕對是首選，這兩款包都是近來在IG洗版的款式，新一季的新色浪漫又充滿熱情，很適合作為表達心意使用。其他像是BV Bold高跟鞋、BV POINT綁帶鞋等，也都以紅、泡泡糖粉甚至是奶油色呈現，柔美又有女人味。

而送給「他」的禮物，則以紅、黑灰色調展現低調個性風。Pouch後背包與Body Pouch用了石板灰與唇膏紅配色的水紋小牛皮，蓬鬆外觀更顯時尚年輕。以紅色襯底的鞋、靴系列，以圓頭線條展現分量感，穿起來也是非常有個性又帥氣俏皮。

BV POINT艷紅亮面羊皮綁結低跟涼鞋，34,900元。圖／Bottega Veneta提供
BV POINT艷紅亮面羊皮綁結低跟涼鞋，34,900元。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch芭比粉編織小羊皮手拿包，98,200元。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch芭比粉編織小羊皮手拿包，98,200元。圖／Bottega Veneta提供
BV Tire亮紅鞋底牛皮低筒短靴，34,900元。圖／Bottega Veneta提供
BV Tire亮紅鞋底牛皮低筒短靴，34,900元。圖／Bottega Veneta提供
BV BOLD厚底糖粉亮面編織羊皮高跟鞋，57,100元。圖／Bottega Veneta提供
BV BOLD厚底糖粉亮面編織羊皮高跟鞋，57,100元。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch Backpack水紋小牛皮後背包，11萬100元。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch Backpack水紋小牛皮後背包，11萬100元。圖／Bottega Veneta提供
The Body Pouch水紋小牛皮腰包，81,500元。圖／Bottega Veneta提供
The Body Pouch水紋小牛皮腰包，81,500元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette亮紅色編織小羊皮鋪棉側背包，88,500元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette亮紅色編織小羊皮鋪棉側背包，88,500元。圖／Bottega Veneta提供
BV BOLD 厚底奶油色羊皮方頭高跟鞋，30,900元。圖／Bottega Veneta提供
BV BOLD 厚底奶油色羊皮方頭高跟鞋，30,900元。圖／Bottega Veneta提供

七夕 品牌

延伸閱讀

新北打造深澳彩色小卷村 拍照打卡還可換七夕情人禮

鎖定小資族七夕表愛意！OKmart限量預購萬元以下「亞帝芬奇鑽石項鍊」

七夕用日本「短冊」招桃花！植村秀超有愛唇膏、眉筆

獻上梵克雅寶一束永不凋零的花 甜到CHAUMET蜜蜂來飛舞

相關新聞

台北遠東Café自助餐廳「改裝」倒數！營運時間看這裡

香格里拉台北遠東國際大飯店宣佈，將從8月24日起進行遠東Café自助餐廳改裝工程，預計11月初重新開幕迎賓。區域總經理暨...

燦坤開學季開啟你的新10代 助學優惠筆電8,900元帶回家

迎接開學季，燦坤為莘莘學子、教職員以及社會新鮮人們做好萬全的應戰準備，特別規劃自即日起至9月15日止，除了集結各大品牌最...

GU搶搭「鬼滅之刃」熱潮打造限定系列 最低150元就能入手還不快穿起來

不讓姐妹品牌專美於前，GU也搭上超人氣漫畫「鬼滅之刃」的風潮，推出一系列限定服飾，包括男、女裝、童裝和配件，滿足想要全家...

19歲星二代演繹夏姿 王敏淳穿金色刺繡外套炫目耀眼

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）近年在材質、輪廓上都趨向年輕化、運動風，也廣邀輕齡新鮮人穿搭，近期由19歲的星二代王...

跟上綠色時尚風潮！TUMI使用回收素材 打造永續發展系列行李箱

綠色時尚成為顯學，連專為商務人士打造行李裝備的TUMI也在今年首次推出永續發展系列行李箱，利用超過20個回收寶特瓶、再生...

WIRED TOKYO松山店變身大人系酒吧 299元起調酒暢飲

瞄準松山車站周邊的眾多上班族群，位於松山TSUTAYA BOOKSTORE的二樓，WIRED TOKYO松山站前店現在晚...

【米其林摘星預測】美食家謝忠道：台北還有3家可望挑戰三星

被譽為美食界聖經的「米其林指南」在台評鑑邁入第3年，今年因為新冠疫情影響而延後至8月24日公布，隨著揭曉的日期愈來愈靠近...

簡嫚書根本是學霸！ 用獎盃居然能免費換面膜

演藝圈學霸又多一個？簡嫚書日前在PO出自己國小時的模範生獎盃，居然只是要免費兌換面膜，讓網友笑說「是學霸來著！」原來是台...

網美IG必拍「炫耀系甜品」！網友熱議台北十大楊枝甘露喝起來

從香港紅到台灣的經典甜品「楊枝甘露」你吃過了嗎？楊枝甘露在1980年代首次在香港利苑酒家出現，之後受到大家的喜愛，近年在香港甚至還會出現在各種冰品和冰皮月餅上。

用廢棄寶特瓶分解再製 LeSportsac環保系列包印花超美

時尚品牌發展環保材質已是一股趨勢，美國輕量配件包包LeSportsac最近全新推出ReCycled環保系列包款，透過材質...

曾之喬演秋老虎歪掉變超「胸」 腿精許路兒掩面萌搭同款LONGCHAMP

LONGCHAMP在今年推出My Pliage訂製系列，率先於101品牌旗艦店登場，許路兒、曾之喬已經搶先著用，曾之喬以...

募資破千萬的TIDY皮夾回來了！化身Light版輕巧回歸

為了創造更好的皮夾使用體驗，TIDY在去年推出了第一款植鞣長夾，強大的系統性收納功能及獨特質感，受到日韓消費者歡迎，更在台灣創下破千萬台幣的募資成績！今年化身Light版輕巧回歸，一次上架兩款外觀精簡、功能不減的《TIDY植鞣短夾》，募資活動已於今日在嘖嘖正式上線。

熱門新聞

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

輕颱「無花果」成形！ 東半部、南部小心午後大雨

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

功夫鞋並非人人合適 4種足部問題有解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。