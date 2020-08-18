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七夕送上當紅品牌準沒錯！BV紅、粉系列浪漫示愛
下周二就是七夕情人節了，還沒為另一半選好禮物的人一定還在煩惱吧？其實適合這種具有特殊意義節日的禮物不外乎就是主打特殊性或是實用性，最好有一定的質感才能陪伴另一半長長久久。如果在款式和品項上沒有頭緒的話，最聰明的方式當然就是挑選當紅的品牌準沒錯！
義大利時尚品牌Bottega Veneta可以說是這幾季最紅的牌子，在現任創意總監Daniel Lee上任後，從包款到鞋款、各大韓劇中都可見到的服裝造型等都備受熱議，也掀起一波波的搶購潮和極高的詢問度。
今年七夕，Bottega Veneta早秋系列多款商品都以熱情的色彩呈現，像是紅色、泡泡糖粉，更以多款人氣設計搭配新款商品提供更多元的選擇。如果要選擇送給「她」的禮物，紅色的蓬蓬Padded Cassette和泡泡糖粉Intrecciato編織Pouch雲朵包絕對是首選，這兩款包都是近來在IG洗版的款式，新一季的新色浪漫又充滿熱情，很適合作為表達心意使用。其他像是BV Bold高跟鞋、BV POINT綁帶鞋等，也都以紅、泡泡糖粉甚至是奶油色呈現，柔美又有女人味。
而送給「他」的禮物，則以紅、黑灰色調展現低調個性風。Pouch後背包與Body Pouch用了石板灰與唇膏紅配色的水紋小牛皮，蓬鬆外觀更顯時尚年輕。以紅色襯底的鞋、靴系列，以圓頭線條展現分量感，穿起來也是非常有個性又帥氣俏皮。
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