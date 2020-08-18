中元拜什麼？聯名食品與飲料、乾拌麵、異國美食最夯

明天（8月19日）是農曆七月鬼門開的日子，普渡好兄弟一定要澎湃，今年各大網購平台除了推出多款量販箱、拜拜箱、普渡便利箱之外，聯名食品與飲料、乾拌麵、異國美食也都成了供桌上最熱門的新滋味；淘寶台灣紙紮、金紙、普渡等關鍵字搜尋量增長近4倍，紙紮的傳統三合院、華麗別墅、3C等什麼都有，甚至還有紙紮泡湯情境禮盒組。

momo購物網首波中元活動買氣年增7成。「中元祭」第二波優惠活動即日開跑，集結零食、米麵、飲品、罐頭、生鮮等萬件商品下殺5折起，按比例放大原有外包裝的「巨霸包」、具澎湃感的「拜拜箱」大受歡迎，momo購物網今年也推出499～3,888元不等的拜拜箱，並有方便公司行號採買的中元節大宗採購服務。

momo購物網箱購零食銷售冠軍為華元XXL玉黍叔巨霸包，單日狂賣破千組；第二名至第十名依序為華元Aircorn空氣玉米脆餅量販箱、盛香珍大果實雙味水果凍禮盒、附贈文創設計縮小版擲筊擺飾的旺旺超級澎湃箱、可樂果好運拜拜箱、可樂果清爽系拜拜箱、歡聚大禮箱2.0、義美澎派拜buy箱、旺旺慶讚中元五拜有保庇箱、大眼蝦蝦餅量販箱。

美食團購網ihergo愛合購即日起至8月31日設置「中元便利buy：好兄弟巴肚妖」專區，活動期間精選706款普渡商品下殺8折起，更有近百款普渡便利箱。ihergo愛合購表示，聯名商機從實體通路吹向網購，使得今年中元團購零食市場特別熱鬧，像是黑師傅捲心酥新推出與「新竹福源花生醬」聯名的花生口味、與「日本茶茶小王子」聯名的抹茶拿鐵口味，聯名款比一般款的搜尋量高出5.9倍，業績更多出12.5倍；自然主意旗下的「酷覓星」也與「新竹福源花生醬」聯名於8月份新推出花生脆卷，已多年沒推出新口味的「正哲蘇打餅」今年也與「太和殿」共同推出新款微麻辣口味，兩款聯名口味則比其他口味的搜尋量高出5.8倍，業績多出4.3倍。

淘寶台灣箱購零食的買氣自7月起飆升，單月銷售成績較第二季整體食品業績翻倍成長，乖乖、旺旺的箱購零食就占了全平台食品類的3／5，乾拌麵類7月銷量狂翻3.5倍。淘寶台灣8月19日至8月23日舉辦「淘氣鬼慶中元」活動，，每天推出1元精選爆殺拜品以及精選箱購商品、生鮮三牲熟食等專區，並於活動期間每天凌晨0點發放購買2,000元現折1,000元的限量5折折扣碼；8月24日至8月30日夜貓市集「有buy有波比」接棒，在App首頁往下拉即可以「夜享價」購足中元節必備拜品，還有機會用1元抽到中元澎湃大禮包。

生活市集即日起推出「中元辦桌輕鬆買」專區，精選箱購食品、飲品、澎湃組合包、祭拜用品等最低下殺3折起，全站免運送到家，米、麵食、零食等保存期限長的食品最熱賣，即食麵以經典熱銷款、低卡健康款最受消費者青睞；一組內含21件以上的澎湃組兼具方便性與品類齊全性，今年仍持續熱銷。